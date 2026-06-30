El Corral de Don Diego y el parque de La Vega de Toledo albergarán conciertos gratuitos este verano: toda la programación

La concejal de Cultura de Toledo, Ana Pérez, ha presentado este martes la programación cultural de verano organizada por la concejalía de Cultura, una propuesta gratuita que llenará de música las noches de julio y agosto en dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el Corral de Don Diego y el parque de La Vega.

Durante la presentación, Pérez ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura a todos los ciudadanos durante los meses de verano, "no todo el mundo puede irse de vacaciones y por eso es importante ofrecer espacios donde disfrutar de la cultura al aire libre y compartir el verano en nuestra ciudad", ha señalado.

La concejal ha destacado además la consolidación del ciclo de conciertos en el Corral de Don Diego, que este año amplía su duración y se celebrará durante los meses de julio y agosto, después del éxito obtenido en las dos ediciones anteriores.

Los conciertos programados dentro del 'Son de Don Diego' tendrán lugar todos los viernes, a las 22.00 horas, con una programación que apuesta por la diversidad de estilos musicales y por el talento local.

El ciclo arrancará el 3 de julio con Ulúa y su propuesta de música folk y tradicional con raíces toledanas.

Continuará el 10 de julio con Almez y su fusión de música celta y folk; el 17 de julio será el turno del flamenco y el jazz de Canela y Cía; el 24 de julio actuará Jazz Reunión, el proyecto liderado por Andrés Tejero; y el 31 de julio llegará Ethnos Astramo, con Pepa Lillo y Gabriel Navalón, que ofrecerán un espectáculo de música medieval inspirado en el legado de las Tres Culturas, incorporando además elementos electrónicos que aportan una visión contemporánea.

Ya en agosto, el escenario del Corral de Don Diego acogerá las actuaciones de La Musgaña, el día 7; Copeiro y De la Llave, el 21 de agosto, con una propuesta que fusiona tradición y modernidad; y cerrará el ciclo el 28 de agosto Eva María y Quintín Zamora con un repertorio de copla y flamenco.

"La programación reúne estilos muy diferentes para llegar a todos los públicos y, además, apuesta por artistas de Toledo y de nuestra provincia, porque creemos que es importante respaldar el enorme talento que tenemos", ha explicado Ana Pérez.

Bandas de música

La segunda propuesta cultural del verano será el ciclo 'Veranos de La Vega', que se desarrollará todos los sábados, también a las 22.00 horas, en el recientemente inaugurado parque de La Vega, un espacio que, según ha recordado la concejal, "ha recuperado todo su esplendor y se ha convertido en un magnífico escenario para disfrutar de la música al aire libre".

En este ciclo participarán bandas de música procedentes de diferentes municipios de la provincia de Toledo.

El calendario comenzará el 4 de julio con la Asociación Musical Cultural José Guillermo Sánchez de Guadamur; continuará el 11 de julio con la Asociación Unión Musical Santa Cecilia de Dosbarrios; el 18 de julio contará con una actuación aún por confirmar; y el 25 de julio actuará la Asociación Musical Santa Cecilia de Miguel Esteban.

Ya en el mes de agosto, el día 1 será el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos; el 8 de agosto participará la Asociación Unión Musical Santa Cecilia de Santa Cruz de Retamar; el 15 de agosto actuará la Banda Joven Diego Ortiz de Toledo; el 22 de agosto llegará la Banda de Música Olcadia de Ocaña; y el ciclo concluirá el 29 de agosto con la Unión Musical de Fuensalida.

Ana Pérez ha animado a toledanos y visitantes a disfrutar de esta programación estival, recordando que todos los conciertos son de acceso libre y gratuito, "queremos que la cultura siga viva durante el verano y que todos podamos disfrutar de propuestas diferentes en espacios únicos de nuestra ciudad.

A las diez de la noche el calor ya da una tregua y tanto el Corral de Don Diego como La Vega ofrecen un entorno magnífico para disfrutar de la música", ha señalado.

Además, la concejala ha explicado que ambos espacios dispondrán de sillas para facilitar la asistencia del público y que, en el caso de La Vega, las terrazas existentes permitirán completar una agradable velada al aire libre.