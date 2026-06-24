El Mercadona más bonito de España se encuentra en un antiguo templo mudéjar de Talavera: parece un museo

Mercadona no es la simple cadena de supermercados de Juan Roig es todo un fenómeno social en España. En Talavera de la Reina (Toledo) se encuentra el que es para muchos su tienda "más bonita de todo el país", ya que se emplaza en un antiguo templo mudéjar.

Ha sido la creadora de contenido talaverana Irene del Río, quien, a través de sus redes sociales, ha encendido el debate. Este singular Mercadona se encuentra en pleno Conjunto Histórico de la ciudad de la cerámica, concretamente en la calle Arco de San Pedro.

Fue inaugurado en 2022 como uno de los grandes hitos de la entidad valenciana en Castilla-La Mancha y conllevó el cierre del antiguo supermercado de la calle Cañada de Alfares.

Diferentes elementos hallados durante la excavación arqueológica en Mercadona de Talavera de la Reina. Mercadona

Lo que hace verdaderamente especial a este establecimiento es su ubicación. Se asienta sobre los terrenos donde, desde el siglo XIII y hasta mediados del siglo XX, se alzaba la antigua iglesia mudéjar de San Pedro.

Para respetar este entorno, Mercadona hizo un gran despliegue por conservar y valorizar estos restos patrimoniales siguiendo las directrices que marca la Junta de Comunidades. El resultado da lugar a un supermercado que parece un museo.

Antigua ‘casa patio’ habilitada en la tienda de Mercadona de Talavera de la Reina. Mercadona

La fachada exterior se integra perfectamente en el entorno urbanístico y además, se rehabilitó por completo una antigua 'casa patio' que se puede visitar libremente durante el horario de apertura de la tienda —de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas.

Encima de la zona de mesas y sillas de la sección de comida preparada se alzan piezas de un artesonado con policromías que también han sido restauradas.

Mientras los clientes llenan el carro de compra pueden contemplar tinajas, empedrados antiguos, columnas y un pozo hexagonal del siglo pasado. Aunque este Mercadona talaverano mantiene el listón muy alto, la propia Irene del Río ha encontrado un durísimo competidor.

Se trata del también precioso Mercadona en Jerez de la Frontera (Cádiz) que en este caso se ubica en una antigua bodega y comparte ese diseño arquitectónico y patrimonial que rompe por completo con la imagen de la cadena de Juan Roig.

Más allá de su innegable valor histórico, el establecimiento de Talavera dispone de 1.785 metros cuadrados de sala de ventas distribuidos en dos plantas y complementados con espacios diáfanos que inundan el lugar con luz natural.

Asimismo, incorpora secciones como la charcutería, perfumería, horno con rebanadora de pan, pescadería, la cada vez más demandada "Listo para Comer" y un área de descanso con mesas y sillas para alimentarse en la misma tienda.