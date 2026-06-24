La localidad toledana de Mora aprueba un presupuesto de 9,7 millones para 2026 con más de 1,4 millones en inversiones

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha aprobado este miércoles, en sesión plenaria, los Presupuestos Generales de 2026, que ascienden a 9.689.077,68 euros y que contemplan una inversión superior a los 1,4 millones de euros para ejecutar distintas actuaciones de mejora en el municipio.

Las cuentas han salido adelante con una reducción global del 2,36 % respecto al ejercicio anterior, aunque el equipo de Gobierno destaca que permitirán duplicar el esfuerzo inversor gracias a la disminución del gasto corriente.

Según ha explicado el alcalde, Emilio Bravo, los presupuestos "destacan por una decidida apuesta por la inversión pública, la optimización del gasto corriente y el mantenimiento íntegro de los servicios sociales municipales".

Uno de los aspectos más destacados es la reducción de 1,2 millones de euros en el capítulo destinado a bienes corrientes y servicios.

Bravo ha asegurado que "este importante ahorro permitirá destinar más recursos a actuaciones e inversiones que redundarán directamente en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Mora".

Remodelación de la calle Arroyo

La principal inversión prevista para este año será la remodelación integral de la calle Arroyo, una de las vías más céntricas de la localidad. El proyecto contará con una dotación de 830.000 euros financiados íntegramente con fondos municipales.

El alcalde ha destacado que esta actuación "supondrá una transformación urbana integral de una de las vías más céntricas e importantes de nuestro pueblo".

Además, el Consistorio destinará 200.000 euros al Plan de Asfaltado 2026, que incluirá mejoras en uno de los aliviaderos de pluviales del acceso desde la carretera de Toledo y el reasfaltado de las calles Yegros, Juan XXIII y Arrieros.

Las inversiones contemplan también una partida de 260.000 euros para la rehabilitación y equipamiento de la plaza de Eusebio Méndez, así como 65.000 euros para nuevas unidades de enterramiento en el cementerio municipal y otros 10.000 euros para la renovación de la caldera del Casino de la calle Orgaz.

Sin recortes en servicios sociales

El Ayuntamiento ha subrayado que la reducción del gasto corriente no afectará a los servicios sociales ni a las prestaciones municipales.

De esta forma, se mantienen programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Plan Concertado, el Centro de Día, la Escuela Infantil Municipal, los servicios del Centro de la Mujer y el Plan Corresponsables.

Inversiones en patrimonio

Las cuentas municipales también incluyen actuaciones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio local. Entre ellas figura una inversión de 129.000 euros en el Teatro Principal para acometer mejoras relacionadas con la climatización y la eficiencia energética.

Asimismo, el presupuesto recoge el último pago comprometido para la adquisición de la Plaza de Toros de Mora por parte del Ayuntamiento.

Sobre este proyecto, Bravo ha informado de que "actualmente se encuentra en fase final de redacción, muy avanzado, el Proyecto de ejecución de las obras de reforma y adaptación de la Plaza de Toros de Mora a recinto de eventos múltiples", una actuación sobre la que el Consistorio trabaja con el objetivo de iniciar las correspondientes tramitaciones para que las obras puedan comenzar este mismo año.

Apoyo a la parada de tren

Durante la misma sesión plenaria, todos los grupos políticos con representación municipal respaldaron una moción de apoyo a la parada ferroviaria en la estación Mora-Orgaz-Montes de Toledo y a la ejecución del tramo Mora-Alcázar de San Juan de la futura línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén.

La iniciativa contó además con la presencia de representantes de la Plataforma por la Parada de Tren Mora-Orgaz.

Bravo ha recordado que "desde hace casi 20 años apoya decididamente esta iniciativa" y ha agradecido públicamente el trabajo realizado por la plataforma para defender una reivindicación que considera compartida por los vecinos de Mora y de la comarca.

Con estos presupuestos, el Ayuntamiento afronta 2026 con el objetivo de incrementar las inversiones en infraestructuras, mejorar espacios públicos y equipamientos municipales y mantener los servicios destinados a las familias morachas.