Vecinos del casco exigen actuaciones urgentes en la muralla de Talavera tras dos nuevos desprendimientos

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Talavera de la Reina 'San Jerónimo' ha lanzado una voz de alarma. Reclaman actuaciones urgentes e inmediatas para proteger y mantener la muralla histórica de la ciudad tras registrarse nuevos desprendimientos.

En esta ocasión, los daños se han concentrado en dos torres del primer recinto amurallado. A través de un comunicado, la asociación vecinal ha advertido de que, si las administraciones no intervienen de forma inmediata, se pueden producir "pérdidas irreparables" en el patrimonio de la ciudad de la cerámica.

Según expone el colectivo, las torres afectadas se ubican en el antiguo callejón de la Barbacana. En la actualidad, este espacio permanece oculto tras las edificaciones de las calles Corredera y Gaspar Duque. Al estar fuera de la vista pública, aseguran que estos restos carecen de labores de mantenimiento y conservación.

"El deterioro de la muralla no responde a incidentes aislados, sino a un problema estructural derivado de años de falta de actuaciones preventivas y de una insuficiente inversión en conservación patrimonial", denuncian.

En este sentido, recuerdan que el conjunto amurallado de Talavera es uno de los más importantes de Castilla-La Mancha. Por ello, instan al Ayuntamiento, a la Junta de Comunidades y al Ministerio de Cultura a impulsar de manera urgente las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad de los tramos afectados.

"El patrimonio no puede depender de actuaciones puntuales tras cada emergencia, sino de una política continuada de protección y puesta en valor", concluyen antes de hacer un llamamiento a la implicación tanto de las administraciones como de la ciudadanía.