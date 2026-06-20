Un reventón de una tubería general de agua provoca inundaciones en el Casco Histórico de Toledo

Un reventón de una tubería general de abastecimiento de agua ha provocado inundaciones en el Casco Histórico de Toledo, concretamente en los alrededores de la calle Pintor Matías Moreno, por lo que se ha procedido al corte de suministro en la zona alta del Casco.

Los servicios técnicos están trabajando en la zona, pero todavía no se conoce el alcance de la avería y el tiempo de duración de las labores de reparación. La gran cantidad de agua acumulada por las calles ha ocasionado problemas de circulación a los viandantes y a los vehículos.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Toledo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, será cuando baje la presión cuando los técnicos puedan comprobar si se reparará mediante una emplomadura o si será necesario sustituir el tubo en el tramo afectado.

La tubería afectada es de fundición gris y tiene un diámetro nominal (DN) de 450 milímetros.

Segunda rotura

Las mismas fuentes han indicado que minutos después se ha producido una segunda rotura en otra tubería de la calle Alamillo San Martín del Casco. No se sabe por el momento si ha sido una consecuencia del primer reventón.

Ante la situación, se ha cortado el abastecimiento de agua en la Carretera de Piedrabuena, afectando al barrio del Puente de San Martín.