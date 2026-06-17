La Diputación de Toledo destina 2,6 millones para transformar el turismo en los 23 municipios de la Campana de Oropesa

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha presentado este miércoles en el castillo de Oropesa el balance del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Campana de Oropesa, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation que ha movilizado casi 2,6 millones de euros para impulsar la transformación turística de los 23 municipios que integran esta comarca.

Cedillo ha destacado que el plan se ha trazado con la idea de "transformar el potencial de la Campana de Oropesa en oportunidades reales de futuro" y ha señalado que este proyecto representa "fielmente" la forma de trabajar del actual equipo de Gobierno de la Diputación, una acción "basada en la cercanía a los municipios, la colaboración institucional y el compromiso con el medio rural".

En la Diputación de Toledo "hemos asumido un compromiso firme con el medio rural; un compromiso que no se anuncia, sino que se demuestra con hechos, con inversiones y con presencia constante en el territorio", ha asegurado.

Además, Cedillo ha ensalzado el papel de la institución provincial como herramienta de apoyo a los ayuntamientos y al desarrollo de los pueblos. "Creemos en una Diputación útil, cercana y que no mira desde la distancia, sino que camina al lado de los ayuntamientos".

En este sentido, ha subrayado que este Plan de Sostenibilidad Turística constituye "una herramienta al servicio de los municipios, para generar actividad, atraer oportunidades y reforzar el tejido económico de la comarca", unos objetivos que contribuyen a uno de los grandes retos que guía la acción del Gobierno provincial: la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades en el medio rural.

"Ese es el camino que vamos a seguir porque el reto de la despoblación no se combate con discursos, sino con decisiones y con políticas que generen oportunidades reales, mejoren la vida de la gente y permitan que nuestros pueblos tengan presente y futuro", ha señalado.

Cedillo también ha valorado la colaboración entre administraciones y la adecuada gestión de los fondos europeos como elementos fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos, destacando que la Campana de Oropesa es hoy una comarca "con más proyección, con más recursos y con una estrategia turística más sólida".

El turismo, motor de oportunidades

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, ha destacado que la meta fundamental del plan ha sido "transformar el potencial turístico de la Campana de Oropesa en oportunidades reales para sus pueblos, en forma de empleo, actividad económica y futuro".

Romera ha señalado que el turismo sostenible se ha consolidado como "una herramienta clave, no solo para atraer visitantes, sino para dinamizar la economía local, apoyar a las empresas de nuestros municipios y generar nuevas oportunidades en nuestros pueblos".

El responsable provincial de Turismo ha explicado que la Campana de Oropesa dispone hoy de una oferta más estructurada y competitiva gracias al desarrollo de nuevos productos vinculados al turismo de naturaleza, el patrimonio, la movilidad sostenible y la promoción turística. Entretanto, este plan "no se limita a invertir, sino que busca generar actividad, oportunidades y futuro en el territorio".

Hitos de la inversión

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Campana de Oropesa ha permitido desarrollar una estrategia integral orientada a reforzar la competitividad turística de la comarca a través de actuaciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental, la movilidad turística, la digitalización, la valorización del patrimonio y la creación de nuevos productos turísticos.

Entre las principales actuaciones desarrolladas destacan la restauración ambiental de senderos y vías pecuarias —integradas en el producto turístico Camina la Campana de Oropesa—; la creación de experiencias vinculadas a la fotografía de naturaleza, el ecoturismo y el astroturismo; el impulso del cicloturismo mediante nuevas infraestructuras y servicios especializados; así como la puesta en valor de recursos patrimoniales y culturales de la comarca.

El plan también ha permitido desarrollar proyectos emblemáticos como el Museo de las Labores de Lagartera, la tematización turística del entorno monumental del castillo de Oropesa, la señalización interpretativa del yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos y la creación de una estrategia de promoción basada en la nueva marca turística Campana de Oropesa.

Asimismo, se han impulsado herramientas digitales, campañas promocionales, materiales audiovisuales y acciones de comunicación destinadas a reforzar el posicionamiento turístico del destino y mejorar su visibilidad en los mercados turísticos.