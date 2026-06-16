Detectan bacterias resistentes a antibióticos y contaminación fecal en el curso medio del río Tajo

Un equipo investigador del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha detectado bacterias resistentes a antibióticos así como niveles elevados de bacterias totales y de coliformes (indicadores clásicos de contaminación fecal) en el curso medio del río Tajo.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Research y que supone la primera evaluación completa de este tipo realizada en este tramo del río, analizó 19 puntos de muestreo que abarcan 300 km cada tres meses entre el verano de 2022 y la primavera de 2023.

En la totalidad de las muestras se detectaron tanto microorganismos resistentes a distintos antibióticos habituales como la ampicilina y el sulfametoxazol como genes que permiten a las bacterias transmitir esa resistencia a otros microorganismos.

Uno de los muestreos que se realizaron, en este caso en Burujón.

Estos genes pueden facilitar la expansión de esta resistencia antimicrobiana en el medio natural, haciendo mucho más difíciles de controlar las infecciones que antes se trataban sin complejidad.

En este sentido, la OMS considera este uno de los mayores retos para la salud pública mundial, vinculado a cientos de miles de muertes cada año. Asimismo, el análisis detectó niveles elevados de bacterias totales y de coliformes (indicadores clásicos de contaminación fecal), especialmente durante la primavera.

La investigación, impulsada y financiada por la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss y el departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos de la UCLM se inscribe en la perspectiva conocida como One Health, que entiende la salud humana, la salud animal y la salud ambiental como partes de un mismo sistema.

Las conclusiones del equipo científico, integrado por Cristina de los Reyes-Ramos, Susana Seseña, María Rodríguez, Beatriz Larraz, Rosa Carmen Rodríguez Martín-Doimeadios y M. Llanos Palop, dictan la necesidad de establecer sistemas de vigilancia ambiental más completos que incorporen la resistencia antimicrobiana como indicador del estado de los ríos.