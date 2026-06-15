El PP de Toledo siembra dudas por el sobrecoste de más de un millón de euros del Museo Postal y lo vincula a Leire Díez

El PP de Toledo sigue sembrando dudas sobre la obra del Museo Postal y Telegráfico de Toledo. El sobrecoste de 1,2 millones en un inmueble que debía haber abierto en 2024 y todavía sigue cerrado, y la fotografía que ha trascendido estos días de la visita en 2023 de Leire Díez, -entonces responsable de Relaciones Institucionales de Correos- junto a la que fuera alcaldesa y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, MilagrosTolón, han servido de munición para que los 'populares' sigan agitando la actualidad política de la capital.

Este lunes, el coordinador coordinador provincial del Partido Popular de Toledo y diputado nacional, José Manuel Velasco, se ha preguntado si después de conocerse estos detalles, esta obra "forma parte de la corrupción y las cloacas del PSOE".

De ahí que haya conminado a los socialistas a "ofrecer de inmediato explicaciones claras" sobre "el calendario de apertura y los motivos por los que un proyecto anunciado como inminente sigue sin estar a disposición de los ciudadanos".

Velasco ha recordado cómo en octubre de 2020, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "habló de una inversión cercana a los 2,1 millones de euros" que ascendió a 3,4 millones de euros en la licitación final.

"Esa diferencia de más de un millón de euros en tan solo un año tiene que ser aclarada", ha señalado Velasco, quien ha recordado que el museo fue presentado en marzo de 2021 con apertura prevista para finales de 2022, pero las obras se prolongaron, el traslado de fondos se inició en febrero de 2024 y, más de un año después, seguía sin fecha cerrada de apertura.

Velasco ha advertido que "la preocupación sobre este asunto aumenta tras conocerse que Leire Díez visitó en febrero de 2023 el edificio de Correos del Casco Histórico", una visita que realizó junto a la entonces alcaldesa de Toledo y actual ministra, Milagros Tolón, y otros representantes socialistas, como la actual portavoz del PSOE en Toledo, Noelia de la Cruz, en una visita vinculada precisamente al futuro Museo Postal.

"Lo que no podemos es quedarnos sin respuestas ante informaciones como estas o ante imágenes como las que estamos viendo", ha manifestado Velasco, quien ha recalcado que "lo que ahora ya sí sabemos es que Milagros Tolón y miembros de su equipo de Gobierno, algunos de los cuales siguen formando parte del Ayuntamiento de Toledo, visitaron junto a Leire Díez el edificio".

"Es importante que nos digan si Milagros Tolón sabía quién era Leire Díez y a qué se dedicaba", ha sentenciado Velasco.

Del mismo modo, el diputado 'popular' ha recordado que, según las informaciones conocidas en los últimos días, algunos edificios históricos de Correos eran utilizados para operaciones destinadas a obtener comisiones.

En este sentido, ha señalado que "igual que ha pasado con el edificio de Correos de Sevilla, es necesario aclarar si algo parecido estaba previsto para el edificio de Correos de Toledo".

Contraataque del PSOE

Por su parte, el PSOE de Toledo ha afeado la "regla de tres torticera" que a su juicio está siguiendo el PP para "embarrar el debate político, manipular a la ciudadanía" y "construir una relación falsa" entre Leire Díez y Milagros Tolón, y ha contraatacado con imágenes de dirigentes 'populares' junto a la presunta 'fontanera'.

"Si el PP pretende relacionar a Milagros Tolón con Leire Díez por una visita en la que acompañaba al entonces director del Museo Postal y Telegráfico, Modesto Fraguas, y al director de Activos, Edelmiro Castro, tendrá que explicar entonces qué hacían alcaldes y concejales del Partido Popular fotografiándose y recibiendo a Leire Díez en distintos municipios de España", ha afirmado.

Noelia de la Cruz ha explicado que existen imágenes públicas de responsables del PP, algunos todavía al frente o con responsabilidades en administraciones públicas, en ciudades como Nájera, Burgos, Algeciras o Valencia, donde Leire Díez fue recibida en visitas institucionales como la máxima autoridad.

"Siguiendo exactamente el mismo razonamiento absurdo que está utilizando el PP de Toledo, esos alcaldes tendrán que explicar qué asuntos turbios pactaron con ella", ha añadido.

Para el PSOE, lo único que busca el alcalde y el PP "es embarrar, insultar, mentir y confundir a los toledanos y toledanas para tapar su nefasta gestión en la ciudad".

"En tres años de gobierno solo acumulan oportunidades perdidas para Toledo e inauguraciones de proyectos socialistas y por eso necesitan fabricar polémicas para desviar la atención de su incapacidad, falta de trabajo y cero compromiso con la ciudad de Toledo porque ya lo dijo el alcalde, Toledo no es su prioridad", ha zanjado De la Cruz.