Abre la nueva piscina municipal de Cobeja tras los daños de la dana de 2023: "Vuelve un espacio de disfrute"

La presidenta Cedillo inaugura la nueva piscina municipal de Cobeja, financiada con el apoyo de la Diputación de Toledo. Diputación de Toledo

El municipio toledano de Cobeja ha inaugurado este lunes su nueva piscina municipal, una instalación completamente renovada que ha sido construida en una ubicación más elevada y segura tras los graves daños provocados por la DANA de septiembre de 2023.

El acto de inauguración ha estado presidido por la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada por el alcalde del municipio, José Luis Aguirre, y otros representantes provinciales.

La actuación forma parte del paquete de ayudas extraordinarias activadas por la Diputación de Toledo para paliar los efectos de la DANA, que en conjunto superaron los 10 millones de euros. En el caso de Cobeja, la institución provincial ha destinado 500.000 euros a la construcción de esta nueva infraestructura deportiva.

Durante el acto, Cedillo ha destacado la importancia de recuperar espacios de convivencia para la ciudadanía. "Hoy no inauguramos únicamente una piscina. Hoy devolvemos a Cobeja un espacio de encuentro, de convivencia y de disfrute para sus vecinos", ha señalado, subrayando el compromiso de la institución con los municipios afectados.

Nueva instalación

El alcalde, por su parte, ha agradecido el apoyo recibido y ha puesto en valor el esfuerzo técnico, administrativo y económico realizado para hacer posible esta nueva instalación, que permitirá a los vecinos disfrutar de un espacio "moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales".

La antigua piscina quedó gravemente dañada por las inundaciones, lo que llevó al Ayuntamiento a replantear su ubicación para evitar futuros riesgos. La nueva instalación cuenta con un vaso principal de 25 por 12,5 metros, una piscina infantil de 6 por 12,5 metros, vestuarios, aseos, botiquín, bar y amplias zonas de estancia y recreo.

Con esta apertura, Cobeja recupera uno de sus principales espacios de ocio estival, reforzando la oferta de servicios públicos y la vida social del municipio tras los efectos de la catástrofe meteorológica de 2023.