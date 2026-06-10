Enseñar seguridad vial en la era del patinete: renace el histórico Parque de Tráfico, un "espacio emocional" de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha acogido la forma del protocolo para la renovación del Parque de Tráfico. Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo, Fundación Soliss y Fundación Caja Castilla-La Mancha han firmado un protocolo de colaboración para la reapertura, a comienzos de 2027, del Parque de Tráfico. El acuerdo tripartito permitirá la recuperación de un recinto emblemático dedicado a la seguridad vial.

La renovación devolverá a la capital de Castilla-La Mancha una instalación que ha permanecido cerrada desde 2019 y que durante décadas formó a miles de escolares. El proyecto contempla una remodelación integral de las instalaciones con una inversión aún sin detallar, pero "necesaria y muy importante", que acometerá la Fundación Soliss.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el valor sentimental del recinto, al tiempo que ha recordado que el equipo de Gobierno que preside comenzó a trabajar en su recuperación en julio de 2023, apenas un mes después de su toma de posesión. "Es un espacio emocional de la ciudad", ha subrayado durante el acto de presentación del acuerdo.

El remozado Parque de Tráfico se adaptará a las nuevas formas de movilidad. Más allá de las enseñanzas tradicionales sobre circulación y seguridad vial, se incluirá formación específica para el uso seguro del patinete eléctrico —uno de los medios de transporte con mayor presencia en las ciudades y habitual entre los jóvenes—.

Como en el pasado, la Policía Local desempeñará un papel fundamental en la nueva etapa del recinto. Agentes del cuerpo de seguridad municipal guiarán las actividades formativas y desplegarán ante los más pequeños los fundamentos de la seguridad en calles y carreteras.

Conservar un hito contemporáneo

El director comercial de Soliss Seguros, José Javier del Cerro, ha ensalzado la implicación institucional que ha cristalizado en el protocolo recién rubricado. Además, ha defendido la conservación de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de toledanos.

Del Cerro ha recordado que el parque, inaugurado en 1969, se convirtió durante décadas en un lugar de aprendizaje, convivencia y diversión para miles de niños. Desde la entidad que financiará la reforma, consideran la educación vial como una "responsabilidad compartida" que debe contribuir a una movilidad más segura y sostenible en el futuro.

En todo caso, la recuperación del Parque de Tráfico también se erige como una apuesta por la preservación de un icono del "patrimonio emocional de Toledo", ha recalcado el representante de Fundación Soliss.

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, José María San Román, ha explicado que la entidad mantuvo el parque operativo durante varios años tras asumir su gestión en 2010, fecha de la desaparición de la antigua caja de ahorros.

Ante las dificultades para garantizar su continuidad, esta entidad ha impulsado una alianza con la "también toledana" Fundación Soliss, una entente a la que más tarde se incorporó el Ayuntamiento.

San Román se ha referido al interés que la próxima reapertura del Parque de Tráfico ha despertado en varios centros educativos de la ciudad y el conjunto de la provincia. "Muchos colegios nos están llamando ya", ha comentado.