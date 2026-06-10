Un accidente en el puente de la A-42 en Toledo provoca un embotellamiento de 3 kilómetros en la entrada a la ciudad

La ya de por sí congestionada entrada a Toledo por la A-42 desde la carretera de la Nieves se ha tornado todavía más complicada en la mañana de este miércoles por un accidente con varios vehículos implicados que ha provocado una retención de 3 kilómetros.

Este accidente ha tenido lugar sobre las 7:40 horas a la altura del kilómetro 70 de la A-42, en las inmediaciones del puente que cruza sobre el río Tajo, en sentido Madrid. Más o menos a la altura del radar fijo solo que en el sentido contrario.

Según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en el siniestro se han visto involucrados tres automóviles que han colisionado por alcance.

📢🔴En Toledo, un alcance complica la A-42, en Santa Bárbara.



➡️Sentido Madrid.

➡️Carril izquierdo cerrado y 3 km de retenciones. pic.twitter.com/7ODObwGi3X — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 10, 2026

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de urgencias que se ha encargado de atender a la única afectada, una mujer de 33 años.

Al operativo se han sumado agentes de la Guardia Civil para asegurar la zona y controlar el tráfico, así como operarios de carreteras.

Este siniestro, en plena hora punta, ha provocado un embotellamiento que ha afectado a todo el tramo de la bajada de las Nieves, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Del mismo modo, el colapso de una de las principales vías de acceso a la capital ha provocado que muchos conductores hayan optado por desplazarse por el interior de la ciudad, situación que también se ha traducido en importantes atascos en las principales vías.