La Junta vende por 73.000 y 88.000 euros dos inmuebles de 67 metros cuadrados junto al Alcázar de Toledo

Imagen del portal en el que se sitúan los inmuebles.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha adjudicado dos de los tres inmuebles que salieron a subasta el pasado mes de marzo en la plaza Horno de los Bizcochos, junto al Alcázar de Toledo.

Finalmente, la adjudicación de ambos habitáculos de 67 metros cuadrados ha recaído en la empresa 'Lococuerva SL', que los adquirirá por un precio final de 88.000 y 73.769,34 euros -precio de salida de la puja-, respectivamente.

El inmueble que no ha recibido ofertas era el más pequeño de los tres que la Consejería ha sacado a subasta. Concretamente consta de 46 metros cuadrados y tenía un precio de salida de 49.636,51 euros.

Adjudicatarios

'Lococuerva SL', empresa que se ha impuesto en la subasta, también gestiona un edificio de tres plantas levantado en su día por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en el barrio de Azucaica.

Respecto a este inmueble, la Junta de Gobierno local de Toledo concedió licencia en marzo de 2025 para que esta promotora pudiera transformar este antiguo local comercial ubicado en la calle Hortensia en un apartahotel con seis estudios.