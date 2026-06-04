La Custodia de Arfe hace brillar a Toledo más que el sol en un multitudinario y festivo jueves de Corpus Christi

Dice el refrán que hay tres días en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Asunción. Un dicho que se ha cumplido a rajatabla este jueves de Corpus en Toledo, una ciudad que ha vestido sus mejores galas para su Día Grande en torno a una procesión que han seguido miles de toledanos y visitantes animados por el descenso térmico.

Como manda la tradición, la Custodia de Arfe ha procesionado bajo los toldos de unas calles engalanadas y embriagadas del aroma del romero, tomillo, cantueso e incienso. Una atmósfera que convierte a Toledo en un lugar único y al Corpus en una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

A ello no solo colabora la monumentalidad de las estrechas calles del Casco Histórico, sino el buen hacer de 70 floristas de toda España que se han congregado durante los últimos días para adornar las calles por las que desfila el cortejo con 40.000 tallos y mil plantas que en esta ocasión han tenido a la lavanda como protagonista.

Como manda la tradición, a primera hora de la mañana se han comenzado a esparcir las plantas aromáticas justo antes de que gigantes, cabezudos y la tarasca salieran a la calle para anunciar que la ciudad iba a vivir su día más especial del año.

Las celebraciones religiosas han comenzado a las 10:00 horas en la Catedral con la tradicional misa celebrada en rito hispano-mozárabe y que ha sido oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Durante la homilía, el cardenal primado ha ensalzado la Eucaristía y el sacramento de la comunión como vivencias para "ponerse siempre en el lugar del otro", especialmente "en un mundo en el que estamos viviendo de tantas tensiones, de tanto sufrimiento, de tantas dificultades".

Cerro Chaves ha recordado en su alocución al Papa Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco y al actual pontífice, León XIV, de quien ha dicho que "esperamos con afecto" y al que acompañará durante su viaje a España.

"Somos un solo corazón para vivir construyendo un mundo nuevo porque creemos que otro mundo es posible", ha señalado el arzobispo, que ha incidido en que hay que "construir ese mundo nuevo, pero con los sentimientos del corazón de Cristo, con los cimientos del Evangelio, con una vivencia profunda de lo que significa no descartar a nadie, con un apoyo total incondicional a la vida".

El arzobispo también ha destacado que en el momento actual "no podemos mirar a otro lado mientras que el mundo sufre" ni olvidar "un mundo en guerras, en conflictos, en sufrimientos, con tantos momentos que se viven hoy en nuestra sociedad de problemas, de dificultades, de corrupciones y de tantas cosas".

Salida de la Custodia

Una vez terminado el oficio religioso, ha llegado el momento más esperado: la salida de la emblemática custodia, construida por el platero Enrique de Arfe entre 1515 y 1523. Esta pieza de incalculable valor que transporta un ostensorio de oro que perteneció a la reina Isabel la Católica, ha desfilado precedida de un largo cortejo que abrían el piquete de la Guardia Real a caballo, los timbaleros del Ayuntamiento de Toledo, la banda de gala de la Guardia Civil, el pertiguero, la cruz procesional, la cofradía del Gremio de Hortelanos, los niños que este año han tomado su primera comunión, los jóvenes y la banda joven Diego Ortiz.

Tras ellos un total de 52 hermandades, cofradías y capítulos, algunos de ellos con un vistoso vestuario, han dado paso a la gran protagonista de la procesión. Por detrás del Santo Sacramento, las autoridades eclesiásticas, civiles, militares y académicas cerraban el desfile junto a la Compañía de Honores y a la banda de música.

Uno de los momentos álgidos de la mañana ha coincidido con la llegada del cortejo a la plaza de Zodocover donde como es habitual, monseñor Cerro Chaves ha llevado a cabo un responso ante los presentes.

Autoridades

Entre las autoridades que han procesionado se encontraban la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page acompañado de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina y de la portavoz, Esther Padilla.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha acudido junto a la Corporación municipal al igual que la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo. También han estado presentes el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido y el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido.

En representación del PP han desfilado el presidente regional, Paco Núñez junto a la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo; el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano; el vicepresidente segundo de las Cortes, Santiago Lucas-Torres y la secretaria segunda, Tania Andicoberry.

Por parte del PSOE, el desfile han participado los diputados regionales Silvia Fernández y Álvaro Toconar, mientras que la comitiva de Vox ha estado encabezada por su líder regional, David Moreno.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha contado con una nutrida participación encabezada por el rector, Julián Garde.