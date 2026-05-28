Confirmado: Toledo abrirá las piscinas municipales el lunes 1 de junio en pleno ascenso de temperaturas

El Ayuntamiento de Toledo abrirá las piscinas municipales el próximo lunes, 1 de junio, coincidiendo con el capítulo de subida de temperaturas que está disparando los termómetros durante estos días por encima de los 37 grados.

Así lo ha confirmado este jueves el concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, quien ha recordado que desde el Patronato Municipal llevan dos semanas ofertando los abonos de temporada.



"Estamos trabajando como todos los equipos del Patronato deportivo municipal para garantizar el llenado y las perfectas condiciones de las piscinas municipales", ha apuntado el edil en unas declaraciones recogidas por Efe.





Lozano ha indicado que el Consistorio está finalizando trabajos en el campo escolar y en la piscina del barrio de Santa María de Benquerencia, pero el objetivo es que las instalaciones estén "a punto" para ser abiertas el primer día de la temporada.

En cuanto a los horarios, las piscinas permanecerán abiertas desde las 12:00 horas de la mañana hasta las 20:30 horas de la tarde de lunes a viernes y hasta 21:00 horas los sábados y domingos.

Se podrá acceder a las instalaciones con entradas individuales, que pueden reservarse con 48 horas de antelación, y a través de abonos de 15 baños y abonos de temporada.



Los precios de estos abonos se mantienen en los 40,70 euros para los adultos y en los 23,50 euros para infantil (menores de 15 años) y mayores de 65 años.