Las Bellas Artes homenajean a la ciudad que "se alimenta del tiempo": Toledo presume de aniversarios y legado renovado

El acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un evento que ha acogido el Teatro de Rojas de Toledo, se ha transformado en un panegírico de la ciudad anfitriona. Los discursos de los diferentes representantes institucionales han convergido en torno a las efemérides que la capital de Castilla-La Mancha festeja este 2026 y han destacado el peso de una tradición que define su idiosincrasia.

El rey Felipe VI ha subrayado el papel de la ciudad en "nuestra cultura, nuestra herencia y nuestra proyección internacional". Durante la alocución que ha clausurado la gala, el jefe de Estado se ha detenido en el octavo centenario de la catedral primada, "una representación increíble de nuestro gótico".

Don Felipe ha recordado que la expresión de "relicario de todas las artes" fue la fórmula empleada por Benito Pérez Galdós para definir a la seo metropolitana.

Más allá de la conmemoración sobre el inicio de la construcción de la iglesia mayor, el monarca se ha referido al cuadragésimo aniversario de la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad.

"Toledo nos enseña que la mejor creación artística jamás es pura, sino al revés: está imbuida de distintas tradiciones, distintos referentes más o menos explícitos. Por eso no envejece, porque se alimenta del tiempo y construye sobre él", ha relatado el soberano.

Las palabras del rey también han recorrido la Escuela de Traductores que fundó Alfonso X el Sabio o la impronta del Greco, un eco que se prolongó hasta las vanguardias que florecieron cuatro siglos después del fallecimiento del genio manierista.

De Lorca a la Transición

"Esa misma conversación entre legado e innovación, entre memoria y renovación", ha comentado Felipe VI en una fotografía sobre el Toledo histórico y el que mira al futuro, es la base de un diálogo que también "está presente en vuestras obras", ha añadido como elogio a los premiados.

Las palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han homenajeado a la Orden de Toledo, aquella "alegre y provocadora pandilla" que reunió a varios artistas fundamentales de las décadas de los veinte y los treinta, incluido Federico García Lorca.

El poeta granadino ha sido el hilo conductor de la intervención del representante del Gobierno central. En clave regional, Urtasun también ha elogiado a los pintores Benjamín Palencia (Barrax, Albacete), y Alberto Sánchez (Toledo), representantes de la Escuela de Vallecas.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha agradecido la elección de la cabecera regional para la entrega de las distinciones al mundo de la cultura, una "de esas cosas que no las discute casi nadie, aunque hoy se discute casi todo".

Emiliano García-Page ha citado los aniversarios por conmemorar a lo largo del año en Toledo y defendido la condición pionera que desempeñó la Escuela de Traductores, una suerte de inteligencia artificial de la época —según el jefe del Ejecutivo regional—.

El máximo responsable del Gobierno autonómico ha convocado a Urtasun y al conjunto del Gobierno de Pedro Sánchez a celebrar medio siglo del inicio de la Transición a través de la mirada del arte y bajo la premisa de "cómo influyó la cultura en esa época trascendental".

Page ha insistido en que "los pueblos tienen alma" y ha loado aquel "espíritu" que cristalizó en un cambio de régimen y "que se terminó colando en la Constitución española".

La víspera de la semana grande

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha protagonizado el primer discurso institucional del acto. El regidor ha recitado los cuatro números redondos que marcarán la vida pública de la ciudad en 2026: se cumplen 800 años de la catedral, 450 del Teatro de Rojas, 40 de la declaración de ciudad patrimonio de la humanidad y 25 de la creación del Consorcio.

"Llegáis en un momento muy especial para la ciudad: ya huele a Corpus", ha dicho a los premiados. Velázquez les ha felicitado por "enriquecer y engrandecer el patrimonio común de todos los españoles" y ha comprometido su esfuerzo y su responsabilidad para "preservar, conservar y engrandecer" Toledo.