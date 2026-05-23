Velázquez confirma que la recarga de un generador con gasolina provocó el incendio de la Casa del Corcho

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este sábado que el origen del incendio de la Casa del Corcho, acontecido este viernes sobre las 12:21 horas, fue la recarga de gasolina de un generador: "Dos trabajadores del plan de empleo recargaron un generador dentro de la propia Casa de Corcho con el combustible que allí guardaban".

Así lo ha explicado el regidor en un audio remitido a los medios de comunicación tras tener acceso al informe que realizó la Policía Local y que ha trasladado a la Policía Nacional. Velázquez ha añadido que cuando estaban realizando dicha labor de recarga, se percataron de que el pantalón de uno de ellos estaba ardiendo y "al sacudirse puede ser que es cuando se propagara el incendio".

En cuanto a la estructura, ha detallado que la planta superior se tendrá que "reconstruir" al sufrir los mayores daños, mientras que la planta baja ha quedado "completamente salvada" gracias a sus "sólidos muros de mampostería". Más allá del destrozo patrimonial y moral que supone para la ciudad, el alcalde ha celebrado que el incidente no haya dejado heridos.

Reabrirla "lo antes posible"

Tras permanecer cerrado 15 años, el emblemático edificio del parque de la Vega encaraba la recta final de una renovación que iba a convertirlo en el mayor establecimiento hostelero del principal pulmón verde de la capital regional.

En este sentido, el primer edil ha reseñado que ayer se reunió con los técnicos del Ayuntamiento, Secretaría, servicio jurídico y responsables de Patrimonio para recuperar la Casa de Corcho "lo antes posible".

"Queremos volver a disfrutar de esta Casa de Corcho porque es la voluntad que había cuando salió a licitación, con la obligación para el adjudicatario de hacer una importante inversión", ha continuado el alcalde.

Respecto al futuro del negocio que debía regentar la empresa Authentic Paradise Events SL cabe precisar que, la concesión recoge que el Ayuntamiento mantiene la titularidad, pero el adjudicatario deberá asumir el coste de la reforma. A cambio, la empresa gestionará el negocio abonando un canon de 96.000 euros durante ocho años, es decir 1.000 euros al mes de alquiler.

Ahora bien, Velázquez ha apuntado que "la semana que viene" se pondrán manos a la obra para "despejar los dudas de carácter jurídico que pueden afectar" al contrato. "La adjudicación se produjo 24 horas antes del incendio, sin embargo, este altercado ha provocado que el bien objeto de concesión haya cambiado sustancialmente", ha añadido.

Sobre la empresa adjudicataria, ha subrayado "no tiene ningún tipo de responsabilidad" porque en el momento del incendio todavía no se había producido oficialmente la entrega del bien, siendo este paso "un trámite esencial para que la responsabilidad se pudiera transmitir".

La Casa del Corcho, del toledano parque de la Vega, volverá a ser local de hostelería

Edificio histórico

La Casa del Corcho es uno de los inmuebles más queridos y reconocibles de la Vega y forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de toledanos. Construida hacia 1872 por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos, nació como vivienda del guarda del parque dentro del proyecto de transformación del Paseo de la Vega impulsado en el siglo XIX.

Durante décadas funcionó además como quiosco y terraza, especialmente recordado en los años 70 por la familia de Donato y Agustina, que residía en el propio edificio mientras ejercía labores de vigilancia y mantenimiento del parque

El inmueble llevaba más de diez años cerrado y estaba llamado a convertirse en uno de los elementos centrales de la renovación integral de la Vega, cuyas obras deben concluir antes del 30 de junio de 2026.