Arde la Casa del Corcho de Toledo, el histórico y recién adjudicado edificio del parque de la Vega

La Casa del Corcho, el edificio más emblemático del parque de la Vega de Toledo, está ardiendo este viernes, desde las 12:21 horas, en plena recta final de las obras de rehabilitación integral del entorno y apenas unas horas después de que el Ayuntamiento adjudicase su futura explotación hostelera.

Una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad ha alertado del incendio declarado en el inmueble, situado en el paseo Merchán. El Ayuntamiento de Toledo ha confirmado el fuego y ha señalado que, por el momento, se desconocen los daños materiales ocasionados. El 112 ha confirmado que no hay heridos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de bomberos municipal, también agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. Fuentes de los cuerpos de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han explicado que el informe pericial por hacer determinará las causas del fuego.

Imágenes del incendio.

El suceso se ha producido solo un día después de que el propio Consistorio informase de la adjudicación del edificio a la empresa toledana Authentic Paradise Events S.L., perteneciente al grupo Catering Toledo, para la rehabilitación, adecentamiento y explotación del establecimiento durante los próximos ocho años.

La adjudicación contemplaba una inversión global de 201.120 euros y un proyecto de rehabilitación "respetuosa con el valor patrimonial de la Casa del Corcho", con restaurante, terraza y capacidad para 214 personas entre el espacio interior y exterior.

La Casa del Corcho es uno de los inmuebles más queridos y reconocibles de la Vega y forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de toledanos.

Construida hacia 1872 por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos, nació como vivienda del guarda del parque dentro del proyecto de transformación del Paseo de la Vega impulsado en el siglo XIX.

Durante décadas funcionó además como quiosco y terraza, especialmente recordado en los años 70 por la familia de Donato y Agustina, que residía en el propio edificio mientras ejercía labores de vigilancia y mantenimiento del parque.

El inmueble llevaba más de diez años cerrado y estaba llamado a convertirse en uno de los elementos centrales de la renovación integral de la Vega, cuyas obras deben concluir antes del 30 de junio de 2026.

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