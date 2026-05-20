El Ministerio pospone el paso del AVE por Toledo y creará un ramal provisional para que la línea Madrid-Lisboa avance

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dice haber "desbloqueado" el desarrollo de la futura línea de AVE Madrid–Extremadura con una decisión clave: activar una conexión provisional mientras se redefine por completo el paso de la infraestructura por Toledo.

El departamento que dirige Óscar Puente ha anunciado este miércoles mediante una nota de prensa la puesta en marcha de un estudio informativo complementario para habilitar entre las localidades toledanas de Pantoja y Bargas un ramal de conexión transitoria entre la LAV Madrid–Sevilla y la línea convencional Madrid–Valencia de Alcántara (Cáceres).

Esta infraestructura de carácter temporal permitirá, según el Ministerio, aligerar la duración de los viajes entre el centro peninsular y Extremadura sin esperar a la ejecución del trazado definitivo del corredor ibérico a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

La actuación se someterá a información pública en los próximos días y se apoyará en la infraestructura ya existente, con el objetivo de poner en marcha el servicio de forma anticipada mediante una solución de explotación provisional.

El nuevo esquema ferroviario prevé que los trenes que circulan entre Madrid y Extremadura utilicen inicialmente la LAV Madrid–Sevilla hasta Pantoja y continúen por la red convencional, mientras se define el diseño definitivo del paso por Toledo.

Se estudiará 'Toledo Exterior'

En paralelo, el Ministerio ha confirmado que se redactará un nuevo estudio informativo para definir el trazado definitivo de la alta velocidad a su paso por Toledo. Ese contrato se formalizará en las próximas semanas.

El objetivo es resolver una planificación que el propio departamento reconoce de "gran complejidad técnica" en el entorno de la capital castellanomanchega, donde deberán analizarse nuevas alternativas de trazado tras el proceso de alegaciones de los últimos años.

El acuerdo que en marzo de 2025 rubricaron la Junta de Comunidades, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Toledo para la "modificación sustancial de las soluciones sometidas a información pública" hace necesario "un nuevo estudio informativo y su consecuente tramitación ambiental".

La evaluación por hacer determinará la “viabilidad” de la propuesta tripartita, un plan que se ha conocido como 'Toledo Exterior' y que trata de evitar un scalextric —expresión con la que Emiliano García-Page definió las soluciones técnicas que preveía 'Toledo central'— frente a la ciudad patrimonial. En todo caso, Transportes ha insistido en que el informe "requerirá la elaboración de numerosos estudios temáticos".

Desde el Gobierno central han recordado que los "trámites ya realizados" en torno a la ciudad imperial han confirmado que se realizarán exámenes "especialmente relevantes" en aquellos asuntos que se relacionan con "análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales".

No hay plazos

Sin embargo, el comunicado del Ministerio no incluye plazos ni calendario para la ejecución del conjunto de la línea ni para la llegada efectiva de la alta velocidad a Toledo dentro del corredor Madrid–Lisboa.

El compromiso europeo de que la conexión esté operativa en 2030 deja de aparecer con concreción temporal en la comunicación oficial, que se limita a reordenar fases sin fijar horizonte cerrado.

La necesidad de redactar un nuevo estudio informativo —que ya será el tercero— para aclarar el trazado toledano supone, de facto, nuevos retrasos en la puesta en marcha definitiva de la línea.

Satisfacción en la Junta

Mientras tanto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han mostrado su satisfacción con el planteamiento del Ministerio. Según fuentes del Ejecutivo de Page, el proyecto descarta la alternativa de 'Toledo Central' y se encamina hacia una solución de doble estación, con la pervivencia de Santa Bárbara como infraestructura plenamente operativa para los Avant Madrid-Toledo.

Además, subrayan que este esquema deberá concretarse en el nuevo estudio informativo, pero consideran que no tiene por qué implicar retrasos significativos, ya que la conexión provisional permite avanzar en paralelo en la ejecución del resto del corredor de alta velocidad, que conectará Extremadura y Madrid con parada en Talavera de la Reina.

La Junta valora que el itinerario por construir se aleja de las zonas de protección patrimonial y respeta la solución de la doble estación: Santa Bárbara permanecerá sin menoscabo de la futura construcción del apeadero del Polígono, frente al centro comercial Luz del Tajo.

La solución de Bargas, apuntan desde el Gobierno regional, contribuirá a aliviar la saturación ferroviaria de la red de Cercanías y facilitará que los trenes convencionales lleguen antes a la capital de España aprovechando la red de alta velocidad ya existente en el entorno madrileño. Se trata de una solución de "carácter transitorio y funcional", comentan estas fuentes.

Tres reuniones

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha mantenido hasta tres reuniones con el ministro Óscar Puente en los últimos meses para abordar el desarrollo del trazado y su encaje en la provincia de Toledo.

Además, el Gobierno regional asegura que el Ayuntamiento de Toledo ha sido informado de forma continua del avance del proyecto y del nuevo planteamiento técnico, con el compromiso de que cualquier nueva fase de alegaciones se abordará de manera conjunta entre administraciones.