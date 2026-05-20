Confirmado: Toledo abre la preinscripción en las Escuelas Infantiles Municipales y oferta 338 plazas

El Ayuntamiento de Toledo ha abierto este miércoles, 20 de mayo y hasta el 12 de junio, las preinscripciones para optar a una plaza en las tres Escuelas Infantiles Municipales situadas en los barrios de Buenavista, Santa María de Benquerencia y Casco Histórico. En total, se ofertarán 330 plazas.

Así lo ha confirmado el concejal de Educación, Daniel Morcillo, quien ha explicado en un comunicado emitido por el Consistorio que las inscripciones se pueden realizar a través de las Bases Reguladoras o presencialmente, de 9.00h a 12.00h en los propios centros.

Las solicitudes se entregarán debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, mientras que el documento de solicitud se podrá descargar a través del enlace https://www.toledo.es/wp-content/uploads/2026/05/00-preinscripcion-curso-2026-27.pdf

Morcillo se ha mostrado muy satisfecho tras la apertura de las preinscripciones y ha querido "agradecer a las trabajadoras de las diferentes Escuelas Infantiles Municipales la labor encomiable y vocacional que realizan" en un curso que ha estado marcado por las diferencias entre la empresa que las gestiona, La Casita de Chocolate SL y el propio Ayuntamiento, y que han derivado en retrasos en los pagos de las nóminas a la plantilla.

De los 338 plazas disponibles, 131 corresponde a la Escuela Infantil Municipal 'Ana María Matute' de Santa María de Benquerencia, otras 131 plazas para la Escuela Infantil Municipal 'Gloria Fuertes' de Buenavista y las 76 restantes para la Escuela Infantil Municipal 'Casco Histórico'.

La tarifa mensual por alumno se mantendrá en 280 euros mientras que la inversión que realiza la concejalía de Educación, a partir del 1 septiembre con el nuevo contrato que ha salido a licitación, es superior al millón de euros por año.