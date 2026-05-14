Toledo mantendrá abierta la piscina del Casco Histórico "por primera vez" durante el mes de junio

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que la piscina del Casco Histórico permanecerá abierta este año por primera vez durante el mes de junio.

Así lo ha expresado durante la presentación de las XIV Jornadas de Puertas Abiertas Baños y Mezquitas del Consorcio, recordando que el Patronato Deportivo Municipal estaba estudiando distintas alternativas para poder realizar el mantenimiento habitual de esta instalación deportiva.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, vecinos y usuarios de la piscina cubierta del Casco han recogido más de 400 firmas para protestar por el habitual cierre de la instalación durante cuatro meses, coincidiendo con el verano.

"Nunca antes la piscina del Casco Histórico se había abierto en esas fechas, ya que tradicionalmente permanecía cerrada entre junio y septiembre", ha expresado Velázquez.

"Evaluación" de la medida

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento evaluará el funcionamiento de esta medida y la aceptación que tenga entre los usuarios, ya que "el uso de las piscinas está prescrito en algunos tratamientos médicos".

"Se trata de una decisión que refuerza su compromiso de mejorar el servicio que se presta en las instalaciones deportivas y por impulsar la actividad física y el deporte", han expresado desde el Ayuntamiento.