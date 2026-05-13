La Diputación de Toledo invertirá medio millón en el Alfar de la Purísima y en las murallas de Talavera de la Reina

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha anunciado un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para invertir medio millón de euros en el Alfar de la Purísima, para convertirlo en el centro de interpretación de la cerámica, y en la rehabilitación de las murallas.

En concreto, dedicarán 250.000 euros a la rehabilitación del edificio del Alfar de la Purísima, mientras que invertirán la misma cantidad en la conservación de la muralla y a la mejora de instalaciones deportivas de la ciudad.

Por ello, Cedillo ha pedido al PSOE "dejar las polémicas" y ha pedido "un trato igualitario para Toledo y Talavera".

"La Diputación va a seguir estando al lado de Talavera, con inversiones, planificación y lealtad institucional, porque creemos en el enorme potencial de esta ciudad y en el papel fundamental que desempeña como motor económico, cultural y social de la provincia", ha afirmado.

Restauración de la basílica

Así lo ha indicado durante su visita a Talavera para ver el estado de las obras de restauración del interior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, para las que la Diputación invirtió 500.000 euros, el 85 % de la inversión.

Las actuaciones contemplan la restauración integral del retablo mayor, trabajos sobre pinturas murales, elementos ornamentales, estructuras interiores y diferentes detalles artísticos que presentaban un importante deterioro, con el objetivo de garantizar la conservación del templo declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La intervención realizada ha mejorado la visibilidad de las pinturas de los cuatro evangelistas, que no se podían apreciar debido al ennegrecimiento que tenían las pinturas por el paso del tiempo y la falta de luz.

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, ha agradecido el compromiso de la Diputación provincial con la recuperación del patrimonio talaverano.