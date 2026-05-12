Olías del Rey (Toledo) destina 1,2 millones en modernizar y mejorar la accesibilidad de sus espacios públicos

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Movilidad Urbana dotado con más de 1,2 millones de euros, con el objetivo de modernizar espacios públicos, mejorar la accesibilidad y reforzar la conexión entre distintas zonas del municipio.

La principal actuación será la transformación integral de la plaza de la Constitución, una intervención histórica para el centro del municipio que contará con una inversión cercana al millón de euros. El proyecto permitirá ganar espacio peatonal, mejorar la accesibilidad, renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, instalar nueva iluminación eficiente y eliminar el cableado aéreo.

En este sentido, la inversión en la plaza de la Constitución, además, transformará el espacio en una plataforma única al mismo nivel, para favorecer la accesibilidad y priorizar el tránsito peatonal. Contempla la creación de nuevos acerados y zonas peatonales que contribuirán a generar un entorno urbano más cómodo, seguro y amable para vecinos y vecinas.

Asimismo, la intervención incluirá una nueva red de iluminación ornamental eficiente y respetuosa con el valor patrimonial del entorno, con el fin de reforzar la imagen del centro urbano y mejorar la eficiencia energética. La propuesta se completará con la instalación de nuevo mobiliario urbano, pensado para ofrecer espacios más funcionales, accesibles y adaptados al uso cotidiano de la ciudadanía.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha señalado que "este proyecto supone una transformación muy importante para nuestro municipio, porque no solo mejora la imagen urbana de Olías del Rey, sino que también crea espacios más cómodos, accesibles y seguros para los vecinos", a la par que se pone en valor el patrimonio arquitectónico y monumental.

El plan también contempla la mejora de la plaza de las Monjas y de varios accesos estratégicos del municipio, así como la renovación de la pasarela peatonal sobre la A-42, una actuación destinada a reforzar la seguridad y la conectividad entre diferentes zonas de la localidad.

Crecen las inversiones un 15 por ciento

"Queremos un Olías del Rey más accesible, más moderno y pensado para las personas. Todas estas actuaciones responden a una planificación de futuro que busca mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha destacado la alcaldesa, para añadir que "estamos hablando de inversiones que van a cambiar de manera muy visible el día a día de nuestros vecinos y vecinas".

Asimismo, la regidora ha destacado que la renovación de la plaza de la Constitución "será un antes y un después para el centro del municipio, convirtiéndolo en un espacio más amable para peatones, más seguro y adaptado a las necesidades actuales".

En relación con la pasarela peatonal sobre la A-42, Charo Navas ha subrayado que mejorar la conexión entre zonas del municipio y reforzar la seguridad de los vecinos "era una prioridad para este equipo de Gobierno".

Estas actuaciones forman parte del mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha por el Ayuntamiento de Olías del Rey en un solo ejercicio, con una inversión global superior a los 3 millones de euros, un 15 por ciento más que el año anterior.

Según ha explicado Charo Navas, este incremento "es el resultado de una gestión responsable, de una planificación rigurosa y de la capacidad de este equipo de Gobierno para captar financiación externa, sin subir impuestos a nuestros vecinos y vecinas".