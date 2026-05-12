La nueva app del transporte público de Toledo ya está en pruebas: notificará incidencias y permitirá recargar la tarjeta

Un autobús urbano en la plaza de Zocodover de Toledo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo y Grupo Ruiz han activado el prelanzamiento de YURNI, la nueva aplicación de movilidad urbana de la ciudad que notificará incidencias y cambios de ruta, permitirá recargar la tarjeta bonobús o comprar billetes sencillos desde el móvil.

"La app nace con el objetivo de facilitar el uso del autobús en la ciudad y mejorar la experiencia diaria de los usuarios del transporte público", informa el Consistorio en una nota de prensa.

En esta primera fase comenzarán a participar ya más de 100 personas, que podrán probar la herramienta y trasladar sus impresiones antes de su implantación definitiva. Sus aportaciones servirán para ajustar la aplicación a las necesidades reales de quienes utilizan el transporte urbano en Toledo.

La nueva aplicación sustituirá progresivamente a COPI, la herramienta anterior, que había generado problemas de funcionamiento y dificultad de uso tal y como trasladaban los usuarios.

La nueva app ha sido diseñada "pensando en perfiles muy diferentes de usuarios: estudiantes, trabajadores, familias, personas mayores, vecinos de barrios periféricos, nuevos residentes y ciudadanos que utilizan el autobús de forma habitual o puntual".

El objetivo "no es solo consultar una línea, una parada o un horario, sino ayudar a cada persona a encontrar la mejor forma de llegar a su destino".

Rutas, horarios, avisos y billetes desde el móvil

Con YURNI, los usuarios podrán consultar rutas, ver horarios, localizar paradas, conocer los próximos autobuses y recibir avisos sobre cambios o incidencias del servicio.

Además, una de las funcionalidades mejor valoradas durante las pruebas ha sido la posibilidad de recargar el bonobús o comprar billetes digitales desde el móvil, una mejora "que permitirá evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el uso cotidiano del transporte público".

El nuevo monedero virtual permite comprar billetes sencillos y canjearlos a través de QR y la recarga de títulos de transporte directamente desde la app, evitando tener que memorizar e introducir continuamente el código de la tarjeta.

Pruebas con usuarios reales para mejorar la experiencia

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, se realizaron sesiones de prueba en UNAUTO Toledo con distintos perfiles para conocer "las mejoras reclamadas por la ciudadanía".

Las conclusiones fueron que los usuarios "demandan una aplicación estable, sencilla, rápida y fiable, especialmente en lo relacionado con los tiempos de espera, la información en tiempo real y los avisos sobre incidencias o cambios en el servicio".

Las personas que han participado en estas pruebas han valorado YURNI "de forma muy positiva, destacando su diseño más intuitivo, su mayor fluidez y la facilidad para acceder a la información principal".