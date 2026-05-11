Talavera de la Reina contará con un presupuesto "histórico" de 90,2 millones este 2026, 5,2 más que el pasado año

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio del trámite del proyecto de presupuestos para este año, que asciende a 90,2 millones, 5,2 más que en 2025.

"Se trata de un presupuesto histórico y expansivo, porque queremos mejorar servicios. También responsable, porque no descuidamos las cuentas públicas. Hemos decidido invertir más dinero para mejorar la ciudad, pero a la vez nos aseguramos de que las cuentas sigan saneadas y sin gastar lo que no se tiene", ha expresado.

El regidor ha detallado que el gasto se divide en seis grandes bloques, siendo la prioridad "el bienestar diario del ciudadano".

La mayor inversión se dedica a los servicios públicos básicos, con 38,6 millones. "Es el corazón de las cuentas y supone el 43 % del total, englobando áreas como la limpieza de las calles, la seguridad, el alumbrado y el arreglo de aceras o parques", ha detallado.

Para la gestión y funcionamiento de la administración, Talavera contará con 19,9 millones, así como 15,5 para las áreas de cultura, educación y deporte, agrupadas como 'Bienes Públicos Preferentes'.

Pilares de crecimiento

Gregorio ha destacado tres aspectos fundamentales del presupuesto 2026: "El impulso a la economía local, el escudo social y la salud financiera".

Del primero ha destacado que alcanza los 5,1 millones de euros, siendo la partida que más crece, con un 9,7 % para dinamizar la economía local, ayudar al pequeño comercio y crear programas de empleo.

"Estamos volcados en fomentar el empleo local y apoyar a nuestros comerciantes. Se invertirán 5,1 millones para que la economía de la ciudad se mueva, se cree trabajo y el comercio de barrio tenga el respaldo que merece", ha afirmado.

Para el "escudo social" se dedicarán 6,1 millones, de cara a la protección y promoción social, reforzando ayudas a familias vulnerables.

Por último, en cuanto a salud financiera, se destinan 4,6 millones. Gregorio ha indicado que esta partida casi no experimenta subida con respecto a 2025, ya que el Ayuntamiento "está saneado, no vive de prestado y tiene sus deudas bajo control".

Inversiones

El regidor ha anunciado que en los presupuestos se contemplan inversiones por valor de 8.339.464 euros, un 23,83 % más que en 2025. "Unido al incremento con respecto a 2024, supone una subida del 203 % a los presupuestos existentes cuando llegamos al Gobierno", ha asegurado.

Concretamente, el Ayuntamiento contempla la aportación municipal del 15 % a los proyectos EDIL de nuevo cuño, al aumento de las partidas para arreglo de caminos públicos, pavimentación, asfaltado y acondicionamiento de vías urbanas, obras hidráulicas, adquisición de mobiliario público en la ciudad en parques y jardines, maquinaria industrial, renovación de la flota del parque móvil municipal, o la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico.

También a la musealización del edificio de hidroeléctrica y a la rehabilitación y terminación de la muralla.

Según ha celebrado, de cada 100 euros, "un total de 43 van directos a que la ciudad esté limpia, segura y cuidada, 17 van a cultura, educación y deporte, 12 van a ayudas sociales y fomento del empleo y el resto se reparte entre el funcionamiento administrativo y el pago de deudas".

"Es un presupuesto hecho para crecer de forma equilibrada, priorizando el día a día del vecino y el apoyo a quienes más lo necesitan, pensando en el bienestar general y en el futuro de nuestra ciudad", ha sentenciado.