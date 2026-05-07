Elena Lucerón, la dentista que busca renovar la Cofradía de Investigadores de Toledo: "Queremos unir fe y razón"

Elena Lucerón posa para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la plaza de Zocodover, corazón del Casco Histórico de Toledo.

Elena Lucerón, odontóloga y profesora de la Universidad Europea de Madrid, aspira a hacer historia en la Cofradía de Investigadores de Toledo. Tras 42 años de liderazgo masculino, Lucerón se convierte en la primera mujer en postularse para el cargo de prioste, una decisión que analiza en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Al frente de un renovado equipo de doctores, su candidatura propone "un giro de 180 grados" para la institución bajo el binomio "fe y razón", con el objetivo de internacionalizar la labor científica y abrir la cofradía a la realidad del siglo XXI.

La cita decisiva para los cofrades será el próximo 16 de mayo en el Centro Social Padilla, en el Casco Histórico. Las urnas se abrirán a las 10:00 horas para elegir a la nueva junta directiva y su resultado marcará el futuro de la entidad.

Pregunta: ¿Por qué decide dar el paso y qué supone el hecho de que una mujer recupere esta labor de visibilidad como cabeza visible después de tanto tiempo?

Respuesta: Para mí es un honor ser la primera candidata mujer después de estos 40 años. Es un reto estar aquí siguiendo el legado de una persona tan carismática como Esperanza Pedraza. Liderar este grupo me está resultando muy fácil; tanto mujeres como hombres me han apoyado desde el primer momento. El ser mujer no supone un obstáculo. Al contrario, animo a todas las mujeres de la cofradía a que seamos más visibles, a que tengamos más voz y peso para visibilizar nuestra labor, lo cual no resta importancia a la que realizan nuestros hermanos cofrades hombres. De hecho, estoy rodeada de ellos en nuestra candidatura y me han apoyado desde el inicio.

"Animo a todas las mujeres de la cofradía a que seamos más visibles, a que tengamos más voz y peso para visibilizar nuestra labor"

P: En su caso, ¿qué aporta su profesión de odontóloga y su labor investigadora a una institución de este tipo?

R: La cofradía se caracteriza por gente muy potente en letras y ciencias sociales. Quizá estamos menos representados en la parte sanitaria y de ciencias puras, pero tenemos muchísimos cofrades en esas ramas que son referentes en su campo y nos gustaría visibilizar su trabajo. Mi área de investigación es la odontología. Si no fuese por la investigación, el paso por el dentista sería mucho más complejo. Con mi perfil, quiero mostrar que desde todas las disciplinas se puede aportar muchísimo al conocimiento científico.

La candidata a liderar la cofradía de investigadores, en un momento de la entrevista en la sede de este medio.

P: ¿Por qué ha dado este paso ahora y qué cambio quiere imprimir en la organización?

R: Queremos encabezar una candidatura de cambio que encarne la unión entre fe y razón, pero en una cofradía preparada para los retos del siglo XXI. Nuestro lema es "seguir investigando, investigar sirviendo", que resume nuestra visión: el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y la investigación debe ser una forma de compromiso con la misma. Queremos construir una cofradía más fuerte, unida y abierta al mundo, sin perder nunca los valores fundacionales que nos definen.

P: Si sale elegida el próximo 16 de mayo, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas?

R: Nos gustaría concluir la confección del reglamento interno que juntas anteriores ya comenzaron a esbozar. También queremos crear comisiones por disciplinas para fortalecer cada una de las áreas de la cofradía. Además, revisaremos los convenios actuales para fortalecerlos e impulsaremos otros nuevos desde el primer momento. Y, sobre todo, participaremos activamente en el VIII Centenario de la Catedral, creando grupos de trabajo y conferencias para este hito histórico.

"Participaremos activamente en el Octavo Centenario de la Catedral, creando grupos de trabajo y conferencias para este hito histórico"

P: Su candidatura está integrada íntegramente por doctores. ¿A qué se debe esta composición?

R: Nuestra candidatura es de todos y para todos, no solo para doctores. En este caso, hemos formado una junta de doctores porque somos personas que hemos querido dar el paso para avanzar en la institucionalidad de la cofradía. Teniendo en cuenta que nuestro fin es la investigación, el doctorado es, en muchos casos, el paso natural de inicio. Por ello, muchos integrantes están muy vinculados a la investigación universitaria. Pero esto no significa que la cofradía solo esté abierta a doctores; hay personas totalmente válidas en todas las disciplinas que pueden mejorar el talento que ya atesora la institución.

La odontóloga quiere enriquecer el legado recibido "sin renunciar a nuestras raíces".

" Nuestra candidatura es de todos y para todos, no solo para doctores"

P: ¿Qué evaluación hace del trabajo realizado hasta ahora y por qué urge esa renovación?

R: Nuestro planteamiento es enriquecer el legado recibido de las juntas anteriores sin renunciar a nuestras raíces. La cofradía debe crecer y adaptarse a los nuevos tiempos desde el respeto a su historia e identidad, pero los retos actuales nos impulsan a internacionalizar la institución. Tenemos que ganar presencia ante la sociedad civil porque la difusión del conocimiento debe ser efectiva. Queremos que la cofradía sea un referente cultural no solo en Toledo, sino fuera de nuestras fronteras.

P: ¿En qué se traduce exactamente esa internacionalización que propone?

R: Queremos situar a la cofradía como un referente cultural internacional, fortaleciendo la proyección exterior y la colaboración con instituciones académicas y culturales. Eso implica reforzar la actividad científica, impulsar publicaciones de impacto, fomentar el diálogo académico y situar a la cofradía en los circuitos internacionales del conocimiento.

"Queremos situar a la cofradía como un referente cultural internacional"

P: ¿Cómo participa la cofradía actualmente de la vida de Toledo?

R: La cofradía es un punto de encuentro entre fe y conocimiento. Esto se concreta en jornadas teológicas y académicas donde se promueve el pensamiento, la ciencia y la espiritualidad. Debe fomentar el ecumenismo y el respeto entre distintas sensibilidades. También participamos en el Corpus, una de las fiestas grandes de Toledo. Queremos impulsar la participación de todos los cofrades en la procesión por todo lo que ello representa tanto para la institución como para la vida cristiana.

P: ¿Cómo se fomenta la investigación para evitar que áreas como las ciencias sanitarias queden en un segundo plano?

R: Podemos potenciar los premios a las mejores tesis y fomentar colaboraciones con universidades e institutos de investigación. Es clave impulsar áreas que a veces quedan en el ostracismo, como las ciencias sanitarias y biosanitarias, mediante convenios con el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta e instituciones estatales. Uno de nuestros retos es generar visibilidad para atraer y retener talento.

P: Para quien no conozca la institución, ¿cuántos integrantes tiene en este momento?

R: Somos casi 850 cofrades, aunque el censo requiere una actualización. Las incorporaciones se realizan mediante la investidura justo el día antes del Corpus Christi en San Juan de los Reyes. Contamos con un grupo muy interdisciplinar que representa todas las edades y ramas: letras, ciencias, ingenierías o arquitectura.

"Pedimos la oportunidad de llevar a cabo este programa ambicioso y animamos a todos a participar de este cambio"

P: ¿Qué espera de la jornada electoral del 16 de mayo?

R: Pedimos la oportunidad de llevar a cabo este programa ambicioso y animamos a todos a participar de este cambio. Independientemente del resultado, el día 16 mostraremos nuestro total apoyo a la candidatura elegida para seguir mejorando la cofradía, ya sea desde la junta directiva o desde el apoyo externo a la misma.