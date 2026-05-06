El exalcalde de Pepino denuncia accesos ilegales a su historial clínico tras la agresión que sufrió en el pleno municipal

El exalcalde de Pepino (Toledo) y actual portavoz del PP en esta localidad toledana, Inocencio 'Cito' Gil Resino, ha interpuesto una querella criminal ante la autoridad judicial por presuntos accesos no autorizados a su historial clínico. Los hechos se producen semanas después de la agresión que sufrió durante el pleno municipal celebrado el pasado 26 de marzo.

La querella se sustenta en documentación oficial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que refleja accesos a la historia clínica de Gil en la mañana del 27 de marzo de 2026. Según se detalla en un comunicado de prensa del PP de la localidad toledana, en ese momento el exregidor se encontraba realizando gestiones legales relacionadas con la denuncia de la agresión, por lo que no existía motivo asistencial que justificara dichas consultas médicas.

Ante estos indicios, el propio SESCAM ha remitido el expediente a la Gerencia de Coordinación e Inspección, activando una investigación interna mediante información reservada para esclarecer posibles irregularidades en el acceso a datos sanitarios.

Los hechos se enmarcan en la agresión denunciada por Gil Resino tras el pleno municipal del 26 de marzo. Según sus propias palabras que dio en primicia a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una persona vinculada a una candidatura electoral le increpó durante la sesión en un ambiente que describió como "hostil" y, posteriormente, le agredió físicamente dentro de las dependencias municipales.

Posibles consecuencias penales

El exalcalde relató que recibió un golpe en el pecho y que después "estuvo en blanco" durante unos instantes, tras caer y golpearse contra una escalera. El suceso fue ampliamente condenado por las distintas formaciones políticas, que alertaron del deterioro del clima institucional en el municipio y reclamaron respeto en la vida pública.

En cuanto a la nueva querella, los hechos denunciados podrían constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Al tratarse de datos de salud —especialmente protegidos por su carácter íntimo—, las penas podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación para empleo o cargo público.

La representación legal de Gil Resino solicita que la investigación determine la identidad de la persona o personas que accedieron a su historial clínico, el origen del acceso —usuario o terminal— y si existía alguna justificación médica real. También se pide aclarar si se generó documentación sanitaria para simular una atención que, según el denunciante, no se produjo.

"Mi objetivo es el esclarecimiento completo de los hechos, la protección de mi intimidad y la defensa de la confidencialidad de mis datos médicos", ha señalado el exalcalde en el comunicado, quien ha reiterado su confianza en la actuación de los tribunales y de los órganos de inspección sanitaria.

Por respeto al procedimiento judicial en curso y al principio de presunción de inocencia, no se han facilitado identidades de posibles implicados ni se han realizado valoraciones sobre responsabilidades, quedando estas cuestiones en manos de las autoridades competentes.