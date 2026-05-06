Toledo se inspira en el Paseo del Prado y peatonalizará el renovado Paseo de Merchán "muchos fines de semana"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado que el Paseo de Merchán se peatonalizará "muchos fines de semana" y se convertirá en un "verdadero paseo imperial" una vez concluyan las obras de remodelación integral del parque de la Vega y su entorno.

Durante la presentación de la feria gastronómica 'Sabor Toledo', que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en la Vega, el regidor ha explicado que esta vía de acceso al Casco Histórico, que conecta Tavera con la Puerta de Bisagra, quedará completamente transformada, incluyendo la recuperación de esculturas que estaban "completamente abandonadas" y que ahora "van a lucir con todo su esplendor".

"Muchos fines de semana se cerrará el tráfico para hacer actividades y convertirlo en una zona peatonal. Como sucede muchos domingos en el Paseo del Prado de Madrid y es un verdadero éxito", ha detallado.

"Convertiremos este Paseo de Merchán en un verdadero paseo imperial como se merece una entrada por la Puerta de Bisagra a la ciudad de Toledo", ha asegurado.

El parque de Sisebuto, por su parte, quedará integrado y a la misma altura que Merchán y la Vega, dando continuidad a la zona. "Se ve perfectamente cómo el Parque de la Vega se ha transformado y cómo está todo al mismo nivel", ha afirmado, lo que permitirá apreciar "toda su profundidad" y "toda su grandeza".

Estas actuaciones permitirán disfrutar del parque "en toda su extensión", superando el uso limitado que tenía hasta ahora. "Hasta hace muy poquito el parque utilizaba en torno a un 15-20 %", ha recordado Velázquez.

Entre los objetivos principales de las obras, ha añadido el alcalde, está recuperar zonas degradadas de la Vega. "Se llenará de vida todo el parque recuperando la parte del fondo, una parte que no invitaba mucho a acercarse", ha indicado.

Velázquez, además, ha puesto énfasis en la accesibilidad del proyecto. "Se ha contado con entidades muy importantes del mundo de la accesibilidad para mejorar el proyecto inicial", ha explicado, logrando un parque "completamente accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades".