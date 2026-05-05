El Ayuntamiento de Toledo y Facsa reconocen el compromiso de los escolares con el cuidado del agua

El Centro Cultural San Marcos ha acogido este martes la entrega de premios del IX Certamen de dibujo y pintura, 'Con agua pura, el futuro dura', impulsado por el Ayuntamiento de Toledo en colaboración con Facsa-Toledo, servicio municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad.

Un acto al que han asistido el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, y la concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, que han reconocido el compromiso de los escolares toledanos con el cuidado del agua y su valor como recurso esencial.

Además, han destacado el trabajo que se está realizando en la ciudad para garantizar un servicio de calidad, de la mano de la empresa concesionaria del agua, "mejorando la calidad del suministro y la red de distribución", ha asegurado el concejal.

Asimismo, recuerdan que el Ayuntamiento y Facsa han impulsado actuaciones de mejora en el sistema de abastecimiento, saneamiento y drenaje urbano con una inversión que supera los 4 millones de euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por otro lado, Lozano ha asegurado que "un año más, este certamen premia el esfuerzo de muchos niños y niñas de Toledo, y subraya la relevancia de un elemento fundamental como es el agua". En la misma línea, la concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, ha ensalzado la importancia de seguir fomentando la concienciación desde edades tempranas.

"Es fundamental destacar el compromiso que tienen estos niños y jóvenes con el cuidado del agua y eso es garantía de futuro para la sostenibilidad de este recurso", ha señalado Molina.

Ganadores

En esta edición han participado más de 900 escolares de 20 de los 24 centros educativos de la ciudad. Los 100 mejores dibujos expuestos en el Centro Cultural San Marcos, han recibido este martes el diploma nominativo, y se han entregado medallas a los 20 mejores dibujos, junto a los premios de los tres ganadores, que han sido Leo Ballesteros Garayalde, del CEIP La Candelaria; Dídac Mego Icanaqué, de Nuestra Señora de los Infantes y, en tercer lugar, Iago de Lucas Bolós, del CEIP San Lucas y María.