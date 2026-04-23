Los sindicatos presionan para que el curso escolar no acabe un día antes en Toledo y se haga puente en el Corpus

Los sindicatos insisten en mover el día no lectivo del miércoles 17 de junio —el último previsto del curso 2025/2026— al viernes 5 de junio en colegios e institutos de Toledo, para formar un puente de cuatro días tras el Corpus Christi en lugar de adelantar una jornada las vacaciones de verano.

La Consejería de Educación adelantó el cierre escolar al 16 de junio al declarar el 17 como día no lectivo, recuperando el segundo festivo local perdido porque el elegido originalmente por el Ayuntamiento toledano, el 26 de noviembre, caía ya en el curso 2026/2027.

Esto dejaba solo el 23 de enero como otro día no lectivo previo en la ciudad, afectando exclusivamente a alumnos, profesorado y centros educativos toledanos.

Demandas sindicales

ANPE rechaza esta opción final del curso y pide el cambio al 5 de junio por "criterios de coherencia organizativa, sentido común, utilidad pedagógica y mejor planificación para los centros educativos, el profesorado, el alumnado y sus familias".

CCOO, en la misma línea, recogió más de 700 firmas y registró una solicitud en enero para crear el puente del 4 al 7 de junio, facilitando la conciliación.

Acciones en marcha

ANPE "solicita formalmente la convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal con el fin de abordar y aprobar, si procede, la modificación del calendario escolar municipal", que se trasladaría luego a la Consejería. Refleja un "sentir compartido en la comunidad educativa de Toledo" favorable a esta propuesta, con apoyo de familias y profesorado.

"No se trata de una fecha cualquiera, sino de una de las celebraciones más importantes, emblemáticas y arraigadas en la vida social, cultural y tradicional de la ciudad", defiende ANPE sobre el Corpus Christi, que justifica el 5 de junio como "fecha mucho más adecuada como día no lectivo".

El sindicato presiona al Ayuntamiento y al Gobierno regional para rectificar pronto, ya que "cualquier cambio en el calendario debe ser conocido con la suficiente antelación por los centros y las familias para facilitar su correcta organización".