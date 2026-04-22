Toledo anuncia la reparación de nuevas calles en el Polígono y Santa Bárbara y más pasos de peatones luminosos

Los nuevos pasos de peatones incorporan balizas con luces led que se encienden cuando un peatón intenta cruzar, alertando a los conductores con antelación.

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado la mejora de diversas vías en el Polígono residencial y en Santa Bárbara.

En el primer barrio, el proyecto contempla la renovación del firme en las calles Valdemarías, Arlés y Valdeyernos, con un presupuesto de 450.090,98 euros y un periodo de ejecución de tres meses.

Asimismo, se destinarán 123.000 euros a la incorporación de pasos de peatones inteligentes en otras 12 ubicaciones del mismo barrio. Estos sistemas cuentan con balizas laterales LED que se iluminan cuando el peatón se dispone a cruzar, advirtiendo a los conductores para prevenir atropellos.

Esta tecnología ya funciona en zonas como La Peraleda, el entorno de la Fábrica de Armas, la avenida de América o la avenida de Boladiez.

El portavoz del Gobierno municipal, Juanjo Alcalde, ha informado este miércoles sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, resaltando una inversión global superior a 1,1 millones de euros para la mejora de pavimentos y acerados en Santa Bárbara y el Polígono, como los anteriormente mencionados.

El portavoz del Gobierno municipal, Juanjo Alcalde.

Además de esas actuaciones, se intervendrá en la calle Ferrocarril y sus inmediaciones,en Santa Bárbara, por un valor de 235.309,88 euros.

Estas obras se suman a las ya autorizadas en las calles Jarama y Ventalomar. Según ha señalado el portavoz, "entre esta sesión y la anterior, hemos aprobado más de 1.115.000 euros para el viario de estos barrios". Alcalde ha subrayado que, en lo que va de mes, la cuantía destinada a la vía pública roza los 3 millones de euros.

Otros acuerdos

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha iniciado la contratación de la programación musical para el Corpus Christi 2026. Destacan los conciertos de 'Los 40 Corpus' (3 de junio) y 'Radiolé' (7 de junio), además de las actuaciones de 'Sanguijuelas del Guadiana' (18 de junio) y 'Barry B' (19 de junio) en el recinto ferial del Polígono.

También se ha ratificado el convenio con la Asociación de Floristas de Toledo para la ornamentación floral del recorrido procesional por un importe de 60.500 euros.

Por contra, han quedado desiertos por falta de licitadores el concurso para el establecimiento hostelero del Parque de los Alcázares y dos de las carpas de La Peraleda.

En Servicios Sociales, se ha aprobado la programación de primavera de la Escuela Toledana de Igualdad (12.017 euros) y la licitación de la cafetería del Centro de Mayores Ángel Rosa de Santa Bárbara.

Finalmente, en Empleo, se han validado las bases del Programa de Apoyo Activo al Empleo y, en Seguridad, la continuidad del alquiler de vehículos para la Policía Local.