Localizado en Nambroca el vehículo que provocó daños en ocho coches en Toledo: el conductor sigue huido

Captura del video grabado por un vecino en el barrio de Santa Bárbara, en Toledo ciudad.

El vehículo implicado en el incidente de conducción temeraria de la madrugada del jueves al viernes en Toledo ha sido localizado este fin de semana.

El turismo, que impactó contra ocho coches estacionados en un callejón sin salida del barrio de Santa Bárbara antes de darse a la fuga, apareció en la localidad de Nambroca, a escasos 10 kilómetros de la capital, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Toledo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Según las imágenes captadas por un vecino y difundidas en redes sociales, el conductor accedió a la vía realizando maniobras bruscas hacia adelante y hacia atrás con las puertas abiertas y sin control.

A consecuencia de estas maniobras, además de los ocho vehículos particulares afectados, se registraron daños en aceras y mobiliario urbano.

Pese al hallazgo del coche, que presenta daños visibles, el responsable del altercado aún no ha sido localizado ni detenido, indican fuentes municipales.

Gracias a las cámaras de seguridad que registraron la matrícula, la Policía Local pudo rastrear el origen del turismo. El propietario es un vecino del Polígono de Toledo, aunque el conductor identificado es su nieto.

Las fuerzas de seguridad mantienen activo el dispositivo para dar con el hombre, que continúa en paradero desconocido desde la madrugada del viernes.