La Diputación de Toledo inaugura su mercado de libros a precios reducidos: hasta 128 títulos disponibles

La Diputación de Toledo celebra el Día del Libro 2026 con un programa cultural que se desarrolla a lo largo del mes de abril y que combina literatura, patrimonio, educación y artes escénicas, con actividades abiertas y gratuitas orientadas a todos los públicos.

Uno de los principales atractivos de la programación arranca este lunes, 20 de abril, en el Palacio Provincial, donde se ha puesto en marcha la venta de libros del fondo editorial de la Diputación a precios reducidos, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

En total, se ofrecen hasta 128 títulos disponibles en los mostradores habilitados en el hall de entrada, una iniciativa que permanecerá activa hasta el viernes 24 de abril, ambos inclusive.

En ese mismo espacio, en la primera planta del Palacio Provincial, se inaugura la exposición del colectivo Mancharte, de Turleque, una muestra que acerca al público el trabajo de artistas de la región y que podrá visitarse en la primera planta del Palacio Provincial hasta el 30 de abril.

La exposición de Mancharte reúne 42 obras de artistas vocacionales de la región que comparten la pintura como una forma de expresión y de vida, y que se han unido en este proyecto colectivo para dar visibilidad a su trabajo.

La muestra refleja la diversidad creativa de sus participantes y su vínculo con La Mancha, y se plantea como un espacio de encuentro con el público, en el que el arte se presenta como una experiencia cercana, abierta y capaz de generar diálogo y emoción en torno a las distintas miradas artísticas.

Esa muestra puede completarse, en el mismo espacio, con el denominado "Espacio Corpus", que reúne los cuadros del artista toledano Tomás Peces dedicados a la fiesta del Corpus Christi en Toledo, junto a material divulgativo sobre distintos municipios de la provincia.

Actividades

El Palacio Provincial se convierte, del 20 al 30 de abril, en el principal eje de la programación cultural, con actividades que integran literatura, artes visuales y comunicación.

Entre ellas destacan varias presentaciones de libros, propuestas escénicas de temática cervantina y una lectura pública de textos con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, a cargo de alumnado y profesorado de centros educativos.

Ese mismo día se emitirá en directo un programa de radio desde el propio Palacio, y por la tarde tendrá lugar una presentación literaria con intervención teatralizada.

La programación se completa con actividades en el Sitio Histórico de Santa María de Melque, donde se desarrollan jornadas didácticas dirigidas a centros educativos, con talleres de arqueología experimental y recreaciones históricas entre el 10 y el 30 de abril, reforzando el vínculo entre aprendizaje, patrimonio y divulgación.