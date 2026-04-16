Un lince ibérico merodea sin miedo por un pueblo de Toledo y preocupa a los vecinos: "Lo han visto matando gatos"

La presencia de un ejemplar de lince ibérico en las calles de la localidad toledana de Cabañas de Yepes ha desatado una fuerte controversia. El Ayuntamiento ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad tras confirmar la denuncia de varios vecinos mediante imágenes: "Lo han visto matando gatos callejeros".

"Aunque de cerca pueda impresionar, no es un peligro para las personas. No se conoce ningún ataque de lince a una persona y tampoco a mascotas con sus dueños", subrayan desde el consistorio en una publicación compartida en Facebook.



Pese a que su presencia es un "indicador positivo de la buena salud de nuestro entorno natural"—según ha celebrado el Ayuntamiento— los recientes ataques a colonias felinas del pueblo han propiciado que no todos los ciudadanos vean con buenos ojos su estancia.

Instan al alcalde y su equipo de gobierno a cumplir la Ley 7/2023 de Bienestar Animal. Según critican, las colonias de gatos están protegidas por ley y el Ayuntamiento "debe asegurar su protección y no permitir que sean diezmados", denuncian.

Al respecto, en el comunicado el consistorio ha precisado que el lince no caza gatos por hambre, sino que "suele eliminar a cualquier felino que considere un peligro para sus recursos: comida, territorio y protección". Sospechan que la presencia de una hembra preñada en la zona sería la principal causa de su visita urbana.

El ejemplar de lince ibérico en Cabañas de Yepes. Foto compartida en las redes sociales del Ayuntamiento

Además, según las autoridades municipales, este ejemplar fue "criado en parte por el hombre", lo que puede explicar su inusual comportamiento ante la presencia humana.

Protocolo de emergencia.

Uno de los puntos calientes del debate es sobre el protocolo de actuación en este tipo de casos al tratarse de una especie que goza de la máxima protección legal en España. Ante su presencia se activa una actuación de emergencia donde el 112 o el SEPRONA de la Guardia Civil se encargan de su captura segura y traslocación.

Lince ibérico en Cabañas de Yepes (Toledo). Ayuntamiento

Al hilo, el Ayuntamiento de Cabañas ha subrayado que ya ha informado a las autoridades competentes y que se está realizando un seguimiento para asegurar el buen recaudo del animal. Además, anuncian que la próxima semana "se va a realizar una sesión informativa para los vecinos con la brigada forestal y SEPRONA".

Es importante reseñar que cualquier daño causado a este ejemplar se considera un delito penal muy grave y las sanciones económicas pueden alcanzar los 100.000 euros, como fue el caso de un cazador en Menasalbas (Toledo) que fue condenado a pagar 100.800 euros por matar a una hembra de lince ibérico.



Finalmente, ante dicha situación el consistorio ha desglosado una serie de recomendaciones: