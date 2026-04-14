El PP de Toledo exige explicaciones "urgentes" al alcalde de Ugena por trabajar en el Ayuntamiento de Escalona

El Partido Popular de Toledoha solicitado explicaciones públicas al PSOE de dicha ciudad tras las informaciones publicadas por el medio The Objetive sobre la actividad profesional del alcalde de Ugena, Félix Gallego, en el Ayuntamiento de Escalona, cuyo alcalde es el secretario general provincial socialista, Álvaro Gutiérrez.

El coordinador provincial del PP, José Manuel Velasco, ha señalado que los ciudadanos "tienen derecho a conocer con total transparencia si un cargo público está desarrollando actividades profesionales adicionales y si estas son plenamente compatibles con su responsabilidad institucional".

Según ha explicado el dirigente popular, las informaciones apuntan a que el alcalde de Ugena mantiene una relación laboral de carácter funcionarial con el Ayuntamiento de Escalona, una circunstancia que, a su juicio, "exige explicaciones claras", al tratarse del consistorio gobernado por el máximo responsable provincial del PSOE. Velasco ha manifestado además dudas sobre la compatibilidad de las jornadas laborales señaladas en dichas informaciones.

En este sentido, ha indicado que, según el último acuerdo plenario al que se hace referencia en la investigación periodística, Gallego tendría una dedicación del 90 % en el Ayuntamiento de Ugena, "prácticamente jornada completa", mientras que también desempeñaría una jornada completa en el Ayuntamiento de Escalona.

Explicaciones detalladas

"El alcalde debe despejar cualquier duda sobre posibles incompatibilidades, conflictos de intereses o situaciones de trato de favor", ha afirmado el coordinador provincial del PP.

Además, este ha reclamado explicaciones detalladas sobre las funciones desempeñadas, las condiciones de la relación laboral y las retribuciones percibidas.

Asimismo, Velasco ha señalado que también resulta necesario aclarar por qué, según el PP, no se ha informado con total transparencia al pleno del Ayuntamiento de Ugena sobre las razones de la modificación del régimen de dedicación del alcalde.

Desde el Partido Popular han insistido en que los responsables implicados deben ofrecer explicaciones "urgentes" sobre este asunto y han advertido de que no descartan impulsar iniciativas en el ámbito institucional si no se producen aclaraciones en los próximos días.