Los contenedores llegan a las calles más céntricas del Casco histórico de Toledo: el 70 % del barrio ya no tiene bolseo

La concejala de Obras y Servicios Públicos, Loreto Molina, este lunes en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado la decimoprimera fase del proyecto de eliminación del bolseo como sistema de recogida de basuras en el Casco Histórico de la ciudad.

Alcanza el 70 % de la zona abordable con un total de 154 contenedores, ubicados en 126 localizaciones y repartidos a lo largo de 109 calles de esta zona de la ciudad.

En esta fase también se eliminarán los depósitos soterrados, sustituyéndolos por otros en superficie en los distintos barrios de la ciudad. Así lo ha indicado este lunes, en rueda de prensa, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina.

En septiembre de 2023, cuatro meses después de acceder al Gobierno local, se instalaron los primeros contenedores en el Casco. En la imagen, los concejales de Hacienda, Obras y Servicios y Medio Ambiente. Javier Longobardo

Los nuevos contenedores se instalarán en las vías más céntricas del Casco, en el entorno de la plaza de Zocodover. En concreto, las calles Cervantes, Santa Fe, calle Unión, calle La Paz, así como en la calle Alfileritos y Agustín Moreto.

La 'popular' ha explicado que se ha rediseñado la ubicación de los depósitos, en el entorno del centro cultural San Marcos, trasladándolos dentro de la misma zona, a causa de las quejas de vecinos "por ruidos" y "otras cuestiones" tras un informe de la concesionaria Valoriza.

Ha indicado que esta ubicación supone un punto "un poco enquistado", por lo que se estudiará con mayor detalle. "El objetivo del Ayuntamiento es buscar la localización menos dañina visualmente y en aras de conservar el patrimonio", ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el objetivo del equipo de Gobierno es acometer el 30 % restante de superficie del Casco, añadiendo que "el feedback" vecinal sobre la eliminación del bolseo "siempre es positivo".

También ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar los horarios de depósito de residuos, establecidos entre las 20:00 y las 23:00 horas en toda la ciudad.

La edil ha hecho un llamamiento especial al sector hostelero para que utilice el servicio de recogida comercial específico del que dispone, evitando el uso indebido de los contenedores destinados a los vecinos.

Retirada de contenedores soterrados

Molina ha explicado que esta semana empezará también con la eliminación de los contenedores soterrados en distintas localizaciones de la ciudad. "No son la manera más higiénica ni más apropiada para poder gestionar los residuos que en ellos se recogen", ha señalado.

Estos contenedores soterrados se eliminarán, sustituyéndolos por contenedores en superficie. La actuación comenzará por los situados en el Polígono industrial para continuar con los instalados en Santa Bárbara, Santa Teresa o La Legua.