Luz del Tajo se vende por 155 millones: el centro comercial más grande de Toledo busca compradores

El centro comercial Luz del Tajo, ubicado en Toledo y considerado uno de los mayores activos inmobiliarios comerciales de Castilla-La Mancha, ha sido puesto a la venta por sus propietarios actuales, el fondo estadounidense CBRE Investment Management y la gestora portuguesa Sonae Sierra, en una operación valorada en 155 millones de euros.

Según ha publicado Cinco Días, ambas compañías han encargado a la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield la búsqueda de un comprador para este activo, considerado el principal complejo comercial de la capital toledana y uno de los más relevantes del mercado retail en el ámbito regional.

Inaugurado en 2004 y situado en el barrio del Polígono residencial, una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de la ciudad, el centro comercial cuenta con cerca de 40.000 metros cuadrados de superficie bruta y alrededor de 2.100 plazas de aparcamiento.

Interior del centro comercial Luz del Tajo de Toledo.

Su oferta, que ronda las 116 tiendas, incluye operadores de gran atracción como Primark, Zara, Bershka, Pull&Bear, Sfera, Mango o Lidl, además de una amplia oferta de restauración, ocio familiar y las diez salas de Cinesur, lo que lo consolida como uno de los complejos con mayor afluencia del área metropolitana toledana.

Interés comercial

Además, el complejo pasó por una reforma comercial en 2023 impulsada por Sonae Sierra, que culminó tras una inversión superior a los diez millones de euros destinada a la reorganización de espacios y la incorporación de nuevos operadores en más de 13.000 metros cuadrados del centro, como pudo ser Primark.

La posible operación se enmarca en un contexto de reactivación del interés inversor por centros comerciales consolidados en ciudades medias, especialmente aquellos con elevada afluencia y capacidad de atracción territorial, características que convierten a Luz del Tajo en un activo estratégico.

La venta responde además a la estrategia habitual de rotación de cartera de CBRE Investment Management, uno de los mayores inversores inmobiliarios internacionales, con presencia en España en sectores como vivienda en alquiler, logística, oficinas, residencias de estudiantes y centros comerciales.

Interior del centro comercial Luz del Tajo, en Toledo.

En el ámbito retail, el fondo ha participado en operaciones sobre activos como H2O Centro Comercial, Moraleja Green, Alcalá Magna, Parque Principado o Gran Vía de Vigo, entre otros.

En paralelo, el fondo ha protagonizado recientemente movimientos relevantes en su cartera, como la venta del centro comercial AireSur en Sevilla y la adquisición de Parque Corredor, reflejando su estrategia activa de reposicionamiento en la Península Ibérica.

Por su parte, Sonae Sierra, socio histórico en la propiedad de Luz del Tajo, es uno de los principales operadores europeos especializados en el desarrollo y gestión de centros comerciales.

Esta gestora portuguesa tiene actividad en más de una decena de países y una larga trayectoria en España tanto en promoción como en gestión de activos.