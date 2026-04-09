El nuevo modelo de gestión de la Vega de Toledo arranca con éxito: 16 ofertas presentadas para los seis quioscos

Los quioscos de la Vega de Toledo recuperarán su actividad tras el verano. Una vez finalicen las obras de remodelación del parque el próximo 30 de junio, este emblemático espacio retomará su actividad hostelera con un total de 16 ofertas presentadas para la explotación de sus seis nuevos establecimientos.

El regreso de estos negocios llega acompañado de un cambio de modelo administrativo. El Ayuntamiento de la capital ha sacado a concurso la gestión para regularizar una situación que, hasta ahora, se resolvía mediante adjudicación directa, sin necesidad de trámites públicos.

Con el objetivo de regular este proceso, el Consistorio redactó un pliego de condiciones al que ha podido concurrir cualquier interesado. Según fuentes municipales, se han recibido 16 propuestas, aunque todavía no se ha especificado cuántas optan a cada lote concreto.

La oferta se divide en seis unidades con diferentes usos y cánones mensuales al alza. Los dos quioscos pequeños de encurtidos cuentan con un alquiler mínimo de 500 euros.

El resto son cuatro establecimientos de hostelería, entre los que se incluyen una horchatería y una churrería. Tres de los locales de hostelería parten de una puja de 1.800 euros, mientras que la churrería es el lote más costoso con un precio de salida de 2.500 euros.

Siete años de concesión

La concesión se adjudicará para siete años. Este nuevo marco legal obliga a negocios históricos, como la churrería Catalino o el quiosco de Mariano, a competir en una licitación abierta.

Desde el Gobierno municipal califican de "éxito" el volumen de ofertas recibido, lo que a su juicio demuestra el interés generado por la renovación de la Vega.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, contempla la sustitución integral de los antiguos quioscos, la instalación de baños públicos y la creación de nuevas zonas de juegos infantiles.

Además de la mejora de los servicios, la intervención transformará la estética del parque con la renovación del pavimento y la creación de una "gran entrada imperial".

Este nuevo acceso principal estará flanqueado por seis esculturas de reyes (tres godos y tres cristianos) que actualmente se encuentran dispersas por la ciudad y que están siendo restauradas para su ubicación definitiva en este paseo.