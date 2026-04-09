Apedrean la sede del Partido Comunista (PCE) en Talavera de la Reina pocos días antes de su inauguración

La sede que el Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU) tiene previsto inaugurar el próximo viernes 17 de abril en Talavera de la Reina (Toledo) ha amanecido vandalizada. Concretamente, varios cristales han sido apedreados y fruto de esos lanzamientos se han registrado daños en el interior del inmueble.

El PCE en Talavera ha denunciado públicamente esta agresión a su sede local que, además de los daños materiales, "reviste una especial gravedad por producirse en una fecha de alto valor simbólico", ya que coincide con el aniversario de la legalización del PCE, "un hito histórico que marcó el avance de las libertades democráticas en nuestro país", según el partido.

Este acto vandálico, denuncia el PCE de Talavera de la Reina, no es solo un ataque contra un espacio físico, "sino contra los valores democráticos, la convivencia y el respeto a la pluralidad política".

En este sentido, el partido hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para rechazar cualquier forma de violencia o intimidación.

Pese a esta agresión, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos democráticos y continúa adelante con los preparativos para la inauguración de la sede, que se celebrará según lo previsto, "como muestra de firmeza frente a cualquier intento de coacción".

Finalmente, el PCE agradece las muestras de apoyo recibidas y confía en que estos hechos "no se repitan", apostando por una "sociedad basada en el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica".