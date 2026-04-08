Toledo inicia la reparación de un tramo de 30 metros del muro del Valle para asegurar la zona antes del 1 de mayo

La Concejalía de Obras y Servicios está ejecutando la actuación.

El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado la reparación de un tramo de 30 metros del muro de la ronda del Valle, que presenta desde hace años un "avanzado estado de deterioro".

Debido a esta situación, será "necesario intervenir en varios tramos" de forma escalonada. Esta primera fase, que abarca una extensión de 30 metros, se considera prioritaria al presentar un mayor nivel de riesgo.

El objetivo principal es "garantizar la seguridad de los viandantes en la zona", según ha señalado la concejala de Obras, Loreto Molina.

Actual intervención del Ayuntamiento.

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres semanas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. "Llegaríamos al Día del Valle (1 de mayo) con la obra finalizada", ha afirmado la edil.

Una vez concluya esta actuación inicial, el Consistorio continuará con la planificación de las otras dos intervenciones pendientes, que se ejecutarán de forma progresiva.

Con esta reparación, sumada a la sustitución de baldosines y losetas en mal estado en la ronda del Valle, el Gobierno municipal "reafirma su compromiso con el mantenimiento de una de las zonas más emblemáticas y queridas por los toledanos".