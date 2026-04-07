El precio de las reparaciones en Toledo: adoquines a 18 euros y bolardos a 231 mientras llega la nueva Brigada de Acción Rápida

Imagen de archivo de los trabajos de consolidación de la escultura de Cervantes.

El Ayuntamiento de Toledo ultima los detalles para materializar su Brigada de Acción Rápida, un servicio para ofrecer una respuesta en 24 horas ante incidencias como socavones, baldosas levantadas o señales caídas.

Hasta que esté operativo, los operarios municipales siguen asumiendo las reparaciones menores en la vía pública. La compra de estos materiales revela los costes actuales de mantenimiento: desde los 75 euros de un contenedor hasta el precio por metro cuadrado de baldosa.

El proyecto de la Brigada, anunciado por el alcalde Carlos Velázquez el pasado 4 de noviembre en el Debate sobre el Estado del Municipio, se encuentra en fase de elaboración de los pliegos de condiciones para externalizar el servicio.

Fuentes municipales confirman que estará operativo este mismo año. Mientras tanto, la reparación de baches y el cambio de adoquines no cesa.

Por eso, el Consistorio ha sacado a licitación un concurso de suministros por algo más de 100.000 euros dividido en ocho lotes. El contrato incluye pavimentos, losetas, bordillos, señalización vertical, aglomerado y contenedores, y las empresas interesadas tienen hasta el 16 de abril para presentar sus ofertas.

Entre las exigencias, el Ayuntamiento pide agilidad a la ganadora, que deberá entregar los materiales en los almacenes de la calle Río Jarama del Polígono en un máximo de 24 horas, plazo que se reducirá a solo ocho horas en casos de urgencia.

El pliego también blinda los precios ante el encarecimiento de la construcción. Para entender lo que cuesta mantener la ciudad, el documento detalla que el metro cúbico de hormigón armado asciende a 112 euros.

La zahorra artificial y los cantos rodados para el Casco Histórico se pagan a 13,34 euros la tonelada. Los adoquines oscilan entre los 13 y los 18 euros el metro cuadrado y el ladrillo común sale a 0,30 euros la unidad.

El mobiliario urbano más específico presenta costes superiores. Cada placa de señalización lacada en color 'marrón casco' tiene un precio de 246 euros, mientras que los bolardos extraíbles de acero, que incluyen el escudo del Ayuntamiento grabado en relieve, cuestan 231 euros.

Respecto a la gestión de residuos, el contrato regula el precio de los contenedores según su volumen. Los de dos metros cúbicos, que son los habituales de las calles para la basura diaria, cuestan 75 euros, mientras que los de siete metros cúbicos suben a 165 euros y los de mayor capacidad alcanzan los 265 euros.

Las señales son otro de los elementos más caros, con precios que van desde los 50 euros hasta los 300 euros de los paneles rectangulares de 1,2 por 1,8 metros.

Con este contrato, el Ayuntamiento garantiza que los operarios municipales cuenten con todo lo necesario para el mantenimiento diario en lo que resta de 2026.

Esta provisión de recursos funcionará de forma paralela a la futura Brigada de Acción Rápida, cuando funcione, conformando un doble frente de actuación para atajar las pequeñas incidencias en las calles de Toledo.