La Diputación de Toledo da luz verde al reparto de 17 millones entre los pueblos de subvenciones de gasto corriente

El Gobierno de la Diputación de Toledo ha dado luz verde a la resolución definitiva de las subvenciones de gasto corriente 2026, un programa dotado con 17 millones de euros. Se trata de un aumento de dos millones con respecto al año anterior, es decir un 13,33 % más.

El vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero, ha afirmado que "estas ayudas no son solo cifras, sino una respuesta directa a las necesidades de los municipios para que puedan prestar los servicios esenciales a sus vecinos y garantizar la estabilidad en su funcionamiento".

Las subvenciones financian los gastos de naturaleza corriente de los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, exceptuando los municipios de Toledo y Talavera de la Reina.

Entre los conceptos subvencionables se incluyen los derivados de la contratación de personas desempleadas dentro del Programa de Apoyo Activo al Empleo de la Junta. También los gastos financieros generados por operaciones de tesorería o el anticipo de ayudas cofinanciadas con fondos europeos PRTR-Next Generation EU.

Para asignar las cuantías se han establecido tramos de población, con un límite máximo de 270.000 euros por municipio.

Además, se contempla la posibilidad de recibir un anticipo del 50% de la subvención antes de ejecutar los gastos, liberándose el resto tras su justificación.

La ejecución de los proyectos subvencionados podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y el plazo de justificación finaliza el 31 de enero de 2027.

"Estas subvenciones son una herramienta que garantiza servicios públicos estables, especialmente en los municipios de menor tamaño. Y permiten que el progreso y el desarrollo sean un derecho protegido por las administraciones, para que vivir en el medio rural sea una opción de futuro y no un sacrificio", ha expresado Guerrero.

Por último, ha asegurado que el 100% de las solicitudes presentadas recibieron ayuda, lo que refleja "la cobertura y relevancia del gasto corriente entre los municipios de toda la provincia".