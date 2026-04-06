El Día del Libro se celebra con un mes de actividades en Toledo: lectura, patrimonio, educación y artes escénicas

La Diputación de Toledo conmemora el Día del Libro 2026 con una programación cultural que se extiende a lo largo del mes de abril y que combina literatura, patrimonio, educación y artes escénicas.

Uno de los escenarios principales será el Sitio Histórico de Santa María de Melque, que acogerá jornadas didácticas dirigidas a centros educativos, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Estas actividades combinan recreación histórica visigoda y talleres de arqueología experimental, ofreciendo al alumnado una experiencia inmersiva para conocer de primera mano técnicas de excavación, clasificación de materiales y el contexto histórico del enclave.

Las recreaciones tendrán lugar los días 13, 15 y 17 de abril, mientras que los talleres se celebrarán el 10 y el 30 de abril.

El Palacio Provincial de Toledo se convertirá, del 20 al 30 de abril, en el epicentro de la programación cultural. Durante diez días acogerá actividades que integran literatura, artes visuales y comunicación.

Entre ellas destaca la venta de libros a precios reducidos, la exposición de pintura ManchArte y varias presentaciones literarias.

El 21 de abril tendrá lugar la presentación del libro 'Puerta Blanca: El secreto, de Ángeles Cantero', en un acto abierto al público.

El 23 de abril, Día del Libro, concentrará las actividades centrales con una lectura pública de textos a cargo de alumnado y profesorado del colegio Santa María Maristas, seguida de la emisión en directo del programa Más de Uno Toledo, de Onda Cero Toledo.

Por la tarde, el escritor Pedro Carreño presentará 'Columnas de barro', en un acto que incluirá una teatralización de temática quijotesca.

La programación se completará el 28 de abril con la presentación de Historia de la Sierra de San Vicente, acompañada de una actuación musical en directo a cargo del guitarrista Ariel Acebedo.

Con un presupuesto estimado de 2.000 euros, destinado principalmente a la teatralización y a la difusión en medios, el programa ha sido diseñado para maximizar el impacto cultural con una inversión eficiente, priorizando actividades sin coste para el público.