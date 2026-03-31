El PSOE de Talavera acusa a Gregorio de "ocultar" un informe municipal que alertaba de daños y atascos desde la dana

El Grupo Municipal Socialista en Talavera de la Reina ha denunciado que un informe técnico del propio Ayuntamiento confirma la existencia de atascos y daños estructurales en el colector de la calle Carretas desde la DANA de 2023, lo que, a su juicio, contradice las afirmaciones realizadas en los últimos meses por el alcalde, José Julián Gregorio.

Según han explicado los socialistas en nota de prensa, la memoria justificativa del expediente para la renovación urgente del colector, aprobado recientemente en Junta de Gobierno Local.

Esta medida recoge que esta infraestructura se ha visto "gravemente afectada", principalmente desde el episodio meteorológico de 2023, debido al incremento del caudal que soporta al canalizar el arroyo Berrenchín.

El informe técnico también señala que la acequía abovedada por la que discurre el colector ha sufrido daños estructurales, lo que está provocando hundimientos en la calzada y atascos derivados de desprendimientos internos.

Gestión de la emergencia

Desde el PSOE consideran que las obras anunciadas "llegan tarde y mal", ya que, a su juicio, una intervención tras la DANA de 2023 o en episodios posteriores de lluvias en 2024 y 2025 podría haber evitado o reducido los daños registrados durante las inundaciones de febrero de 2026.

La viceportavoz del grupo socialista, Flora Bellón, ha señalado además que han pasado 52 días desde aquellas inundaciones y que, casi dos meses después, el alcalde no ha facilitado el acceso a los expedientes relacionados con la gestión de la emergencia.

En este sentido, ha acusado al equipo de Gobierno municipal de falta de transparencia y de vulnerar el derecho a la información tanto de los concejales como de los vecinos.

Los socialistas también han criticado el pleno municipal en el que el alcalde debía dar explicaciones sobre las inundaciones, que califican como el "pleno de las mentiras", al considerar que negó reiteradamente la existencia de atascos vinculados a los episodios de lluvias y defendió que ya existían licitaciones en marcha.

Asimismo, han reprochado que el regidor asegurara que no era la máxima autoridad durante la emergencia. Frente a ello, el PSOE recuerda que la normativa establece que el alcalde dirige el Cecopal, el órgano encargado de coordinar los recursos municipales de protección civil y solicitar medios a través del 112, conforme al Platecam.

Según la formación socialista, la solicitud de recursos no se produjo hasta más de 30 horas después del inicio del episodio de inundaciones.

Por último, el grupo municipal ha denunciado que el Ayuntamiento haya publicado recientemente un bando dirigido a la ciudadanía que no está firmado por el alcalde, sino por el concejal de Urbanismo, pese a que la firma de este tipo de documentos es una competencia exclusiva del regidor.

Para los socialistas, esta circunstancia evidencia que el alcalde sigue "evitando dar la cara" tras los episodios de inundaciones registrados en la ciudad.