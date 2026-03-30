Toledo invierte 100.000 euros en reparar el pabellón de la Escuela de Gimnasia tras los daños del temporal de hace un año

Imágenes tomadas durante la inundación de las instalaciones por el temporal de lluvias. Proyecto licitado por el Ayuntamiento de Toledo

El pabellón de la Escuela de Gimnasia de Toledo, bautizado como Gonzalo Pérez de Vargas en honor al deportista toledano estrella del balonmano, será rehabilitado tras los "graves daños" sufridos en marzo de 2025.

El temporal de lluvias, que afectó a puntos críticos de la ciudad como la senda ecológica, causó importantes destrozos en el recinto apenas unos días después de ser inaugurado.

Tras los problemas derivados de aquellas borrascas, el Ayuntamiento de Toledo ha decidido destinar 100.400 euros para recuperar la dotación deportiva.

Imágenes de las inundaciones de marzo de 2025.

Las lluvias ocasionaron daños de relevancia, por lo que será necesario reparar gran parte del pavimento deportivo del pabellón, fabricado en madera de haya, así como las instalaciones empotradas en dicho suelo y siete de las puertas del edificio.

El proyecto de reparación, elaborado por los estudios de arquitectura AMA y AIA, contempla además la necesidad de pintar algunos paramentos verticales y realizar pequeñas actuaciones en una de las zonas ajardinadas del exterior.

En concreto, se sustituirán 450 metros cuadrados de madera de haya por un pavimento de las mismas características. Asimismo, se cambiarán un total de 94,50 metros cuadrados por pavimento vinílico, al considerar que es más adecuado y económico para las zonas de transición que no son estrictamente deportivas.

Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de abril de 2026 para presentar sus ofertas y ejecutar las obras.

Cabe recordar que, el pasado febrero, el Ayuntamiento de Toledo ya reparó con medios propios las goteras de los pabellones de La Legua y el Javier Lozano, surgidas tras los episodios de lluvias de principios de mes.

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