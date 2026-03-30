CCOO lleva al alcalde de Torrijos ante la Inspección Laboral por "cuestionar y perseguir" a una delegada del sindicato

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado al alcalde de Torrijos (Toledo), Andrés Martín, por "cuestionar y perseguir" a una delegada del sindicato y miembro del Comité de Empresa. El sindicato ha anunciado que llevará la situación a la Inspección de Trabajo ante lo que considera una "vulneración de la libertad sindical".

Según el sindicato, estas acciones se han producido en pleno proceso de elecciones sindicales de personal laboral, "interfiriendo directamente en el ejercicio legítimo del crédito horario, recogido en el Estatuto de los Trabajadores".

"Son una estrategia de fiscalización excesiva diseñada para silenciar la defensa de los derechos laborales, ya que el alcalde alega falsamente un exceso en el uso del crédito horario, obviando de manera deliberada el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores", ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que es "incomprensible que la tarea más urgente para el alcalde de Torrijos sea fiscalizar si una delegada de CCOO dispone de dos horas más o menos de crédito sindical, en lugar de centrar sus esfuerzos en las verdaderas necesidades del municipio y de su personal".

"El crédito horario es un instrumento para garantizar la libertad sindical, no una concesión de la Alcaldía. Se trata de un evidente agravio comparativo y tácticas de presión que enturbian el proceso electoral", ha afirmado.

Como ejemplo, el sindicato ha explicado que existen "exigencias improcedentes, como solicitar justificaciones fuera de lugar a la delegada de CCOO, con el único fin de limitar su capacidad de acción y defensa de la plantilla".

"Privilegios selectivos"

Por otro lado, CCOO ha denunciado "privilegios selectivos", ya que "mientras presiona al sindicato, permite el acceso libre a las instalaciones a integrantes de otra organización afín a la Alcaldía, incluso a personas en situación de baja laboral".

"Hay cierto intervencionismo electoral, a raíz de generar un clima de amedrantamiento orientado a evitar el apoyo a las candidaturas de CCOO, todo con el único objetivo de favorecer intereses particulares y asegurar puestos de trabajo sin procesos objetivos ni concursos de traslados", ha criticado.