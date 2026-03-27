Alerta para el patrimonio de Toledo: el arco del Circo Romano está en "riesgo inminente de colapso"

El arco del circo romano se encuentra frente al parque que conserva la mayor parte de los restos arqueológicos. Javier Longobardo

Nueva alerta para el patrimonio de Toledo. Tras el reciente derrumbe de una torre del castillo de Escalona hace apenas unos días, el foco se sitúa ahora sobre el arco del Circo Romano de la capital, que se encuentra en "riesgo inminente" de colapso. Así lo ha denunciado este viernes en el Pleno municipal la concejala de Cultura, Ana Pérez, quien ha exigido al Estado una "intervención inmediata" para proteger esta pieza esencial del patrimonio arqueológico de la ciudad.

La concejala popular ha señalado directamente al Ministerio de Cultura como "responsable" del mantenimiento del espacio. Pérez ha recordado que el Ejecutivo central “no puede lavarse las manos planteando una cesión al Ayuntamiento sin antes cumplir con su obligación de conservar, proteger y garantizar la seguridad del bien”.

Durante la defensa de una moción presentada por su partido, la edil ha sido contundente al manifestar que “hoy traemos de nuevo una cuestión que no admite más demoras ni dilaciones: la protección urgente de un elemento concreto cuyos restos sufren un peligro real”.

El PP y Vox han votado a favor de instar al Ministerio a que intervenga y garantice la conservación de este elemento patrimonial de la ciudad.

"Historia que puede desaparecer"

En este sentido, ha subrayado que la gravedad actual no permite hablar de estrategias a largo plazo, sino de una emergencia patrimonial. “No hablamos de proyectos abstractos, hablamos de historia que puede desaparecer más pronto que tarde”.

Ana Pérez ha recordado que en 2021 el anterior gobierno municipal anunció una inversión de 3 millones de euros por parte del Ministerio para la conservación del yacimiento. Sin embargo, ha denunciado que dicha cantidad “no se ha materializado en ninguna intervención visible ni estructural. La pregunta es clara: ¿dónde están esos tres millones? ¿Dónde está la recuperación real del Circo Romano?”.

La concejala ha lamentado que, mientras se sucedían los “anuncios millonarios”, el estado de los restos ha seguido deteriorándose hasta la situación límite actual. “Hoy no hablamos de grandes planes, hablamos de un arco, de una estructura completa que si colapsa, desaparece para siempre”, ha advertido, criticando la falta de actuación ante una urgencia que lleva años denunciándose sin respuesta.

El "abandono generalizado" de Pedro Sánchez

Asimismo, Pérez ha enmarcado esta situación en un "abandono generalizado" del patrimonio toledano por parte del Gobierno de España, mencionando otros ejemplos como tramos de muralla o puertas históricas protegidas como Bien de Interés Cultural (BIC) que siguen pendientes de intervención.

“Esto ocurre por una razón clara: falta de presupuestos, falta de ejecución y un Gobierno incapaz de cumplir con sus obligaciones”, ha sentenciado.

Ante este escenario, ha instado a los grupos municipales, especialmente al PSOE, a respaldar la moción. “Tienen una oportunidad clara para seguir defendiendo anuncios incumplidos o defender el patrimonio de Toledo”.

Pérez ha concluido que el equipo de Gobierno local ha actuado "con responsabilidad" trasladando informes técnicos y manteniendo reuniones con el Estado, pero reitera que la solución no puede esperar. “Cuando ese arco caiga, no habrá presupuesto que lo recupere ni anuncio que lo reconstruya”.