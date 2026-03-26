Mora (Toledo) celebrará el próximo sábado su XII Gala del Deporte y entregará un total de 41 galardones

El Ayuntamiento de Mora (Toledo), a través de la Concejalía de Deportes, celebrará la XII Gala del Deporte, en la que se entregarán un total de 41 galardones. Será a las 20:30 horas en el Teatro Principal, donde se premiará la labor de deportistas, clubes y colectivos durante el pasado 2025. Un evento que será presentado por el periodista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Carlos M. Marchán.

En la gala se entregan diferentes distinciones, como pueden ser los 11 Premios "Escuelas Deportivas", donde se premia a diferentes deportistas y equipos que forman parte de la cantera de deportistas morachos, los 13 Premios a la "Promoción Deportiva", para premiar a todos aquellos deportistas, personas o colectivos que han trabajado en la promoción de su deporte en Mora; o las 15 "Menciones Especiales", que premian los logros obtenidos durante el pasado año 2025. Además, se hará entrega de dos premios especiales: Mejor Deportista Moracho 2025 y el premio de la noche, el Premio Ayuntamiento de Mora.

El concejal de Deportes, Sergio Moreno, ha indicado que, "con la celebración de esta gala no queremos otra cosa más que seguir realizando un año más, un merecido reconocimiento público de los méritos, el trabajo y esfuerzo de los deportistas de Mora".

Y ha agradecido "el enorme trabajo que día tras día realizan todos los monitores de las diferentes Escuelas Deportivas, así como los diferentes Clubes y deportistas de nuestra localidad, que no hacen sino engrandecer el nombre de nuestro pueblo".

Por su parte, el alcalde moracho, Emilio Bravo, ha afirmado que la gala "hace que me sienta muy orgulloso de poder premiar y reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas, y muy satisfecho de la labor promoción de nuestro pueblo que estos realizan allá donde compiten, ya sea en el ámbito comarcal, provincial, regional, nacional e incluso internacional".

"Lo importante es poder volver a reconocer un año más, el esfuerzo y enorme mérito de los deportistas morachos. Esta gala fue una apuesta decidida de este equipo de gobierno para impulsar el deporte moracho. Y visto el gran impulso y auge de la actividad deportiva en las últimas cuatro legislaturas en las que he tenido el honor de poder contribuir y estar al lado de nuestros deportistas como alcalde, así como la gran aceptación entre ellos y el resto de vecinos de esta gala, fue todo un acierto", ha expresado.

Todos los galardonados

PREMIO AYUNTAMIENTO DE MORA

Jesús Sánchez Pedrosa.

MEJOR DEPORTISTA MORACHO 2025

Alba Rey de Viñas Redondo.

PREMIOS ESCUELAS DEPORTIVAS

MODALIDAD DE AJEDREZ: Eduardo Damerval Moreno.

MODALIDAD DE ATLETISMO: Manuel Mora Losada.

MODALIDAD DE BALONCESTO: Equipo Cadete Masculino.

MODALIDAD DE BALONMANO: Equipo Alevín Mixto.

MODALIDAD DE FÚTBOL: Equipo PRE-Benjamín A.

MODALIDAD DE FÚTBOL SALA: Equipo Alevín.

MODALIDAD DE PÁDEL: Alonso Mora-Granados Rodríguez.

MODALIDAD DE PATINAJE: Nayara Rey de Viñas Soto.

MODALIDAD DE TENIS: Abel Valero Rodríguez.

DEPORTISTA DE MAYOR EDAD (MASCULINA): Antonio Lázaro Béjar (68 años).

DEPORTISTA DE MAYOR EDAD (FEMENINA): Trinidad Marchán Martín (84 años).

PREMIOS PROMOCIÓN DEPORTIVA

MODALIDAD DE ATLETISMO: Manuel Ángel González Moreno.

MODALIDAD DE BALONCESTO: Alberto López Lillo.

MODALIDAD DE BALONMANO (título póstumo): Jesús Avilés García.

MODALIDAD DE CAZA: Eugenio de Gracia Marchán.

MODALIDAD DE CICLISMO: Rodrigo Villarrubia Viñas.

MODALIDAD DE ESCALADA: Juan Carlos López Martín.

MODALIDAD DE FÚTBOL: Jose Ángel Martín Martín.

MODALIDAD DE FÚTBOL SALA: Pablo Mora Sánchez-Horneros.

MODALIDAD DE GALGOS: Juan Carlos Martín Rey de Viñas.

MODALIDAD DE KARATE: Luis Gutiérrez García.

MODALIDAD DE PÁDEL: Juan Carlos López Sánchez.

MODALIDAD DE PETANCA: Lucía Abad Bernar.

MODALIDAD DE TENIS: Rubén Sánchez Rodríguez.

MENCIONES ESPECIALES

AJEDREZ: Paula Ávila Cervantes y Alonso López Núñez.

ATLETISMO: Aitor Conejo Castro, Martina Fernández Conejo y Berta Moreno Martín.

BALONCESTO: Equipo senior femenino del Club Sumando 2 Mora, Enrique del Campo Sánchez, Fernando García Conejo y Gonzalo López Gómez.

FÚTBOL SALA: Alba de Mora Cano y Nerea Alonso Fernández.

KARATE: Ainhoa González Sánchez-Cogolludo, Ana Martín García-Gasco, Hugo García Velázquez y Claudia López-Cañadillas Lara.