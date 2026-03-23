Toledo garantiza el abastecimiento de agua potable a Guadamur y Polán con la renovación del convenio de suministro

El Ayuntamiento de Toledo ha renovado el convenio de colaboración con los municipios de Guadamur y Polán para garantizar el suministro de agua potable, un acuerdo inicialmente de cuatro años que refuerza la cooperación histórica entre localidades y asegura el abastecimiento estable en ambos municipios.

El convenio ha sido firmado este jueves por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha destacado el carácter solidario de este acuerdo entre administraciones locales y su importancia para garantizar un servicio esencial para los vecinos de estas localidades.

El acuerdo, vigente desde el año 2000 y ahora renovado, permite mantener el suministro de agua potable a Guadamur y Polán desde las instalaciones municipales de Toledo, concretamente a través del sistema de abastecimiento con origen en el depósito del Cerro de los Palos, integrado en la red que recibe agua del sistema Picadas-Almoguera.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Toledo, Guadamur y Polán. Ayuntamiento de Toledo

Según ha explicado el alcalde, este suministro constituye actualmente la única solución técnicamente viable para garantizar el acceso al agua potable en ambos municipios, lo que refuerza la relevancia estratégica del convenio dentro del área de influencia de la capital regional.

Componente solidario

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento de Toledo continuará suministrando el agua potable, mientras que los ayuntamientos de Guadamur y Polán asumirán el mantenimiento de las infraestructuras de distribución desde el depósito hasta sus respectivos núcleos urbanos.

Además, ambos municipios abonarán de forma proporcional los costes del servicio, incluyendo el precio del agua en alta fijado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los costes derivados de elevación y bombeo.

Velázquez ha subrayado el componente solidario de este convenio, recordando que antes de la puesta en marcha de estas infraestructuras, especialmente durante los meses de verano, era necesario recurrir a camiones cisterna para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos de Guadamur y Polán.

"Era una situación que afortunadamente quedó superada gracias a las actuaciones realizadas entre los años 2000 y 2001, que permitieron garantizar desde entonces un abastecimiento estable y seguro", ha señalado el alcalde.

Duración del acuerdo

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de los tres ayuntamientos implicados.

Esta comisión se encargará de supervisar el correcto funcionamiento del acuerdo y garantizar la coordinación entre administraciones en materia de abastecimiento.

Desde el Consistorio han destacado que la renovación de este acuerdo consolida el papel de la capital regional como referente en la cooperación con los municipios del entorno, especialmente en materia de servicios básicos y planificación hidráulica.

En este sentido, Velázquez ha reafirmado el compromiso municipal con el conjunto del área metropolitana y su entorno inmediato. "Seguimos manteniendo este convenio y seguimos comprometidos con la solidaridad con todos los municipios del alfoz de Toledo y con las localidades del área de influencia de la capital regional", ha concluido.