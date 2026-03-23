Subastan tres inmuebles junto al Alcázar de Toledo: el precio de salida del más pequeño no llega a los 50.000 euros

Imagen del portal en el que se sitúa los inmuebles a subastar. Google

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado a subasta pública tres inmuebles a pocos metros del Alcázar de Toledo, concretamente en la Plaza Horno de los Bizcochos. Se trata de dos propiedades de 67 metros cuadrados y una de 45 metros cuadrados situadas en la planta subsuelo del edificio que se sitúa en el número 2 de esta plaza

La resolución que anuncia la apertura de este proceso de subasta ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) por parte de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Según consta en esta información, los dos inmuebles más grandes parten con un precio de salida de 73.736,34 euros, mientras que en el más pequeño, las pujas parten de 49.636,51 euros.

El pliego de condiciones indica que todos los interesados en pujar tendrán que presentar una fianza del 5 % del precio de salida, es decir, 3.686,82 euros en el caso de los dos de mayor tamaño y 2.481,83 euros en el del menor.

La forma de adjudicación es la de subasta pública al alza. Es decir, todas las personas interesadas presentarán su oferta en un sobre cerrado y el día de la apertura la adjudicación corresponderá al mejor postor.

En cuanto a los plazos, podrán presentarse propuestas hasta las 14:00 horas del día 29 de abril de 2026, mientras que la subasta se celebrará el 20 de mayo a las 11:00 horas en el salón de actos de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en la calle Real.

Los interesados también pueden obtener la información y documentación que requieran, e incluso programar una cita a los inmuebles en el Servicio de Patrimonio de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.