Toledo logra un nuevo éxito de público en el castillo de Consuegra: teatro, música y ocio con ‘12 meses, 12 castillos’

La Diputación de Toledo ha celebrado este sábado una nueva visita del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'; en este caso, al Castillo de Consuegra. Se retoma así la actividad prevista inicialmente para enero, que tuvo que ser aplazada debido a los efectos del temporal que afectó al conjunto monumental.

En la visita han participado el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera; la alcaldesa de la localidad, María Luisa Rodríguez, y el diputado Manuel Galán, además del público asistente, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El programa vuelve así a una fortaleza que ya formó parte de la primera edición. En esta ocasión, han participado 120 personas distribuidas en dos pases especialmente dirigidos al público familiar, con una programación que ha combinado teatro, música, magia y cuentacuentos para dar a conocer la historia y las leyendas del castillo de forma participativa y didáctica.

El vicepresidente Joaquín Romera ha participado en el evento.

En declaraciones a los medios antes de la visita, Romera ha destacado el valor de este programa como una de las principales apuestas de la institución provincial en materia turística, señalando que "el éxito de la edición de 2025, con más de 300.000 solicitudes, nos ha llevado a impulsar esta segunda edición en 2026".

"Nuestro objetivo es situar a la provincia de Toledo como un referente en turismo cultural y de experiencias, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico a través de propuestas de calidad", ha recordado el vicepresidente, quien ha resaltado además la importancia de seguir innovando con visitas enfocadas al público infantil y juvenil.

El programa ha incluido, en el pase de mañana, el espectáculo teatral Aventuras y desventuras de Don Quijote de la Mancha, a cargo del grupo Teatro Vitela de Consuegra, seguido de la propuesta de música, magia y cuentacuentos La noche en la que el viento avisó a Consuegra, ofrecida por Oartis Gestión Cultural.

Por la tarde, los asistentes han disfrutado de la visita teatralizada Las aventuras de la bruja Morgana en el Castillo de la Muela, a cargo de la Asociación Cultural TiTeatro de Toledo. Ambos pases han concluido con un cóctel con sabor manchego ofrecido por el restaurante Jardines de Consuegra, poniendo en valor la riqueza gastronómica de la comarca.

Este 2016 tendrá Sabor Toledo

Durante la estancia en el castillo, Romera se ha referido al importante proyecto que se pondrá en marcha este año. "Hay que destacar uno de los elementos clave asociados a estas visitas, que es la gastronomía de cada una de las zonas y comarcas, algo que enlaza con el proyecto denominado 'Sabor Toledo'".

Se ha referido a esta iniciativa como "ese lugar donde haremos que el visitante no solo disfrute turísticamente del territorio, sino que se enamore de su tradición, de sus restaurantes y de sus productos".

"Por ello es tan importante poner en valor no solo el patrimonio y la diversidad de la provincia, sino también el turismo gastronómico, que este año será protagonista con 'Sabor Toledo'".

Finalmente, sobre el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias, ha remarcado el impacto positivo de este modelo en los municipios. "Este tipo de iniciativas no solo promocionan nuestro patrimonio, sino que generan oportunidades, actividad económica y vida en nuestros pueblos, especialmente en el medio rural".